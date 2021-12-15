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傳統鉑金抗癌藥物雖可阻斷DNA的修復能力，抑制腫瘤細胞生長，但同時會誘導活性氧化物(ROS)產生，惡化腫瘤微環境進而產生抗藥性。林淑宜研究員團隊於多年前研發出新一代可降低腫瘤表面PD-L1的抗癌新藥靶鉑TM，利用雙重籠狀鉑金奈米團簇複合物(DCPN)技術，只有在腫瘤細胞周邊酸性微環境時才會釋出抗癌活性成分，具有「瞄癌靶向功能」，不會傷及正常細胞，且可避免腎毒性、神經毒性、骨髓抑制等副作用，可以減少癌症患者因為藥物副作用而放棄化療。
PD-1抑制劑合併靶鉑 腫瘤縮小效果出色
林文傑研究員透過小鼠同源動物腫瘤模式實驗進一步證實，靶鉑在癌細胞中釋放鉑離子阻斷DNA修復時，同樣會產生ROS，但透過靶鉑本身所具有的類酵素功能，可以將ROS轉換成水與氧分子，進而改善局部缺氧，阻斷因缺氧環境的腫瘤血管新生路徑。
在PD-1抑制劑合併靶鉑治療中，能減少PD-L1表現，並增加殺手T細胞進入腫瘤微環境，因而降低腫瘤的免疫逃脫，增強癌症免疫治療療效，且腫瘤縮小效果比單一療法更為出色。
盼早日進入臨床實驗 嘉惠肺腺癌、三陰性乳癌、卵巢癌
靶鉑具有取代第一線鉑金抗癌藥物成為精準有效靶向醫療藥物的潛質，預期對於難纏的肺腺癌和免疫療法藥物不適用健保給付的三陰性乳癌與卵巢癌之治療都有幫助。目前實驗室製程轉移到CMC試量產也已驗證，期待能盡早完成毒理及藥理測試，進入臨床試驗，嘉惠更多癌症病患。
資料來源：健康醫療網 傳統癌症治療易產生抗藥性！ 國衛院「新型抗癌藥物」增強療效
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