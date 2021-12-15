拚過半！明年台中市議員選舉　民進黨部建議多提名9席

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各選區建議提名席次及現任議員如下（+1為女性）：
第1選區（大甲、大安、外埔 ）2席。現任：施志昌、吳敏濟。
第2選區（清水、梧棲、沙鹿）2+1席。現任：王立任、楊典忠。
第3選區（龍井、大肚、烏日）1+1席。現任：張家銨、陳世凱。
第4選區（后里、豐原）1+1席。現任：謝志忠。
第5選區（神岡、大雅、潭子）3席。現任：蕭隆澤、周永鴻。
第6選區（西屯區）1+1席。現任：林祈烽、陳淑華。
第7選區（南屯區）2席。現任：何文海、張耀中。
第8選區（北屯區）2+1席。現任：謝明源、曾朝榮。
第9選區（北區）2席。現任：賴佳薇。
第10選區（中區、西區）2席。現任：江肇國、黃守達。
第11選區（東區、南區）2+1席。現任：邱素貞、鄭功進、何敏誠。
第12選區（太平）1+1席。現任：蔡耀頡、張玉嬿。
第13選區（大里、霧峰）2+1席。現任：李天生、林德宇。
第14選區（東勢、石岡、新社、和平）1席。現任：蔡成圭。
第15選區（平原）1席。現任：無。
第16選區（山原）1席。現任：無。
第17選區（山原）1席。現任：無。
台中市議會議員席次共65席，黨部主委李天生表示，此次會議由執委們依據地方輿情狀況建議提名席次，主要目標是議會過半，讓民生政策預算順利進行。李天生表示，市黨部將加強組訓、培養基層幹部人選並全力輔選，達到「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」。
由於四大公投投票在即，市黨部在此時開會討論各區提名席次，各派系之間看法不一。黨內人士表示，今天開會結果只是建議，最後定案仍在中央。