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一名39歲女性，35歲後發現自己難孕後，就赴醫院檢查，但未檢查出子宮、卵巢有任何問題，加上對於試管嬰兒的各種疑慮，因此寧可持續嘗試自然受孕，直到得知補助消息後赴臺北婦產科診所生殖中心審密檢查，才發現原來是子宮頸閉鎖不全導致。王瑞生醫師指出，這名女性還因AMH值過低，造成卵巢功能低於平均，因此建議需把握時間進入試管療程，目前克服子宮頸問題，順利接受補助懷上試管寶寶。
年齡是女性生育能力關鍵 35歲前試管提升活產率
根據美國輔助生殖技術學會（SART）統計，相較延遲1至2年施術者，35歲前進入試管療程可提升近15%活產率，也因此「年齡」正是女性生育能力、胎兒健康及活產的重要關鍵因素。王瑞生醫師解釋，國外大規模研究統計，試管嬰兒在身高及體重皆與自然受孕孩童沒有顯著差異，因此不需擔心試管嬰兒日後的成長發育，反倒是高齡受孕更可能容易導致寶寶發育出現問題。
試管嬰兒擴大補助 助不孕夫妻減輕五成負擔
此外，試管嬰兒在智力與學習力上，目前並無研究顯示試管嬰兒學習表現與自然受孕兒童不同，也無任何證明畸形比例較自然受孕高，相較在精準生殖醫學的協助下，能幫助難孕夫妻篩選出品質較佳、著床率較高的胚胎，克服常見難孕、易流產等問題，幫助生下健康寶寶。王瑞生醫師呼籲，如今有補助後能減輕五成以上經濟負擔，儘管療程不輕鬆，但近年試管療程進步快速，所需打的針劑數量已較過去少，因此不孕夫妻更應積極把握生育年齡的黃金時機，才能提升好孕報到機會。
資料來源：健康醫療網 試管嬰兒易有缺陷？ 醫駁斥：全是錯誤觀念
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