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這些年來，我們進行過許多的婚姻治療，也見過各式各樣夫妻。我們很訝異的發現：「最美滿的婚姻，是在於雙方發展出各自的人際關係、經濟基礎、生活空間與事業版圖；而最容易發生問題的，竟然是任何一方過度的犧牲與忍耐。」
生活中，女性往往在面對婚姻與事業時，下意識地認為自己必須做出一個抉擇。但事實上，倘若這個婚姻是犧牲任何東西－－無論是人際關係、事業或學業－－而得來時，這個婚姻就會陷入高度的不穩定。原因很簡單，「只要有犧牲，就會有痛苦，只要有痛苦，就會希望獲得代價，為了獲得代價，往往就會拖垮整個婚姻－－若非自己長期陷於痛苦，就是讓另一半不勝其擾。」
很多女性都會以為「自己必須為這個家庭付出較多的心血，要不然就無法得到伴侶的喜愛。」但實際上，正好恰恰相反。越是為自己而活的女性，越容易擁有一個更愛自己的先生、與更美滿的婚姻生活。而為了家庭、為了先生、為了公婆、為了子女而付出一切的，卻反而會面對更多的貶抑與指責。
從心理學角度分析：學會愛自己的重要性
其中奧妙，就是發生於社會心理學上的認知失調理論。說穿了沒什麼，只不過因為人們一向不喜歡當笨蛋，而且非常不願意承認自己是錯誤的。倘若一個人做了一件事，他一定要把這件事情的價值給捧高，這樣子他才會覺得自己「賺到了」。
今天，一位女性倘若在婚後，繼續擁有自己的生活、擁有自己的人際關係、追求自己的學業與事業，這時候，先生就必須說服自己：「我太太這樣做，是有意義的。」要不然，就等同證明先生自己是個笨蛋，娶了個不負責任的妻子。正因為沒有人喜歡當笨蛋，所以先生一定得努力說服自己太太有多好，這樣子，他才會覺得自己「賺到了」。基本上，只要雙方都不要太過自我中心，對於共同事物都能夠好好協調，任何一方都不會覺得自己吃了虧。
倘若女主角採取了另外一種方式，就是犧牲自己來成全家庭。這時候，先生就得面對一種情緒－－罪惡感。起初，先生會很感謝或疼惜女性的付出，但是時間一久，這感覺就會淡了。接下來呢，男性會繼續感覺到罪惡感，這時候，他就會下意識地來為自己辯護。他很有可能會覺得：「這些事情本來就是女生該做」，要不然就是貶低女主角的地位，認為她什麼都不會，只好乖乖待在家裡。倘若這位女性是逆來順受型的，那問題就會更嚴重：男性會把情緒發洩在女性身上，事過境遷之後，為了躲避自己的罪惡感，就更加貶低與指責女性。到了最後，女性一旦變成了眾人眼中的「家恥」，先生就會為此感到很丟臉。而女性也會感覺到極度的委屈。
兩人要能好好走下去：沒有誰為誰犧牲、只有一起變得更好
這樣的觀念，與世俗的觀點大相逕庭，但卻是顛撲不破的真理。婚姻是一種互動，就如同舞蹈一樣，一個人進，另外一個人就要退，一個人要是成了「阿信」，另外一個人就會變成「惡魔黨」；相反的，一個人要是獲得社會的肯定，另外一個人也會被激發出向上的鬥志。所以，每個吵吵鬧鬧的家庭，幾乎都有一個「偉大的犧牲者」。而且，犧牲者越是犧牲得更徹底，家庭就會更加混亂。尤其是女性，倘若選擇為了家庭而放棄全部，那麼這個家庭，就會完全放棄這位女性。
別高舉「我要給你幸福」的大旗 對內、對外兩人一起面對
事實上，性別角色對換過來，也是一模一樣的。男女任何一方，都不能高舉「我要給你幸福」的大旗，然後剝奪走對方工作的權利、社交發展的權利、與做家事的權利。幸福的光芒，只有在男女雙方共同面對社會險惡，對外一起為生存奮鬥，對內一起營造生活時，才會閃耀在彼此甜蜜的會心一笑中。
對於男性，我們會問：「你能接受：自己太太在公司裡，被同事鬥爭、上司指責、客戶抱怨中，哭得希哩滑啦，但是眼淚一擦，繼續咬緊牙奮戰下去嗎？」
對於女性，我們也會問：「你能接受：自己先生在家裡，煮好飯，燒好菜，坐在沙發上為你編織著毛衣，邊哄騙一旁嘻鬧的小孩，邊等妳回來嗎？」
倘若答案是肯定的。那麼，我們要恭喜你：你終於具備了幸福的能力。
文章參考來源：https://www.reangel.com/Article.php?LI=30
資料來源：健康醫療網 名人接連離婚 婚姻卡關有沒有更好的選擇？
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