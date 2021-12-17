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馬偕醫院泌尿科李致樵醫師表示，根據統計，全台灣約有400萬名成人深受「膀胱過動症」的困擾，且隨著年齡漸長，發病的機率就越高，這個疾病不僅會影響患者的生活品質，甚至導致憂鬱症等狀況發生，但目前國人願意就醫的比例仍不高，提醒民眾千萬別輕忽！
李致樵醫師補充，膀胱過動症典型的症狀，患者除了會有頻尿和夜尿的問題之外，還會有急尿跟急迫性尿失禁的問題，讓患者無法控制尿急感，常常還沒到廁所就尿出來，因此醫師建議，若民眾出現以上症狀時，應先至醫院檢查，才能儘早恢復正常的生活。
多模式治療 助患者控制過動的膀胱
李致樵醫師說明，目前膀胱過動症的治療方式包括行為治療、物理治療、口服藥物治療及手術治療四種方式。其中行為治療又稱為膀胱訓練，訓練病患能夠定時解尿或者是漸進式憋尿，讓解尿間隔時間延長，如此可減少急尿的發生及增加膀胱容量；而物理治療則包含凱格爾運動，以及後腿神經的電刺激治療；至於口服藥物則是能抑制膀胱迫尿肌的不自主收縮，降低膀胱的不穩定性。
李致樵醫師進一步說明，若上述方法都無法解決患者問題的話，才會考慮使用手術治療，目前除了透過注射肉毒桿菌，以抑制膀胱的感覺神經傳入進而減緩逼尿肌過動，還可以透過膀胱擴張手術或薦神經刺激術，以此增加膀胱儲存尿液的功能，以改善頻尿、急尿等症狀。
及早發現及早治療 改善患者生活品質
李致樵醫師提醒，不論是頻尿、夜尿或急尿，首先影響的就是生活品質，因此一但出現症狀，建議尋求專業泌尿科醫師求診，經過醫師分析與檢查評估後，就可以一步一步的指導病患改善症狀，進而顯著的改善生活品質。
資料來源：健康醫療網 「膀胱過動症」惹禍 上班頻跑廁所險丟工作
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