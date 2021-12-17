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「膀胱過動症」惹禍　上班頻跑廁所險丟工作

「膀胱過動症」惹禍　上班頻跑廁所險丟工作
「膀胱過動症」惹禍　上班頻跑廁所險丟工作

健康醫療網

2021-12-17 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】48歲的黃先生是位上班族，近來總覺得小便尿不乾淨，常常過不到十分鐘就會想跑廁所，就連半夜至少也要起床四次，嚴重影響到睡眠品質，還因此影響白天上班表現，年度考績還差點不及格，險些害他丟了工作，驚覺大事不妙的黃先生，在家人的陪同下至醫院檢查，才知道自己是「膀胱過動症」導致頻尿跟夜尿，經醫師治療後，目前不僅能夠一覺到天亮，工作效率也深得主管喜愛！

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越老越容易發生　千萬別輕忽膀胱過動症

馬偕醫院泌尿科李致樵醫師表示，根據統計，全台灣約有400萬名成人深受「膀胱過動症」的困擾，且隨著年齡漸長，發病的機率就越高，這個疾病不僅會影響患者的生活品質，甚至導致憂鬱症等狀況發生，但目前國人願意就醫的比例仍不高，提醒民眾千萬別輕忽！

李致樵醫師補充，膀胱過動症典型的症狀，患者除了會有頻尿和夜尿的問題之外，還會有急尿跟急迫性尿失禁的問題，讓患者無法控制尿急感，常常還沒到廁所就尿出來，因此醫師建議，若民眾出現以上症狀時，應先至醫院檢查，才能儘早恢復正常的生活。

多模式治療　助患者控制過動的膀胱

李致樵醫師說明，目前膀胱過動症的治療方式包括行為治療、物理治療、口服藥物治療及手術治療四種方式。其中行為治療又稱為膀胱訓練，訓練病患能夠定時解尿或者是漸進式憋尿，讓解尿間隔時間延長，如此可減少急尿的發生及增加膀胱容量；而物理治療則包含凱格爾運動，以及後腿神經的電刺激治療；至於口服藥物則是能抑制膀胱迫尿肌的不自主收縮，降低膀胱的不穩定性。

李致樵醫師進一步說明，若上述方法都無法解決患者問題的話，才會考慮使用手術治療，目前除了透過注射肉毒桿菌，以抑制膀胱的感覺神經傳入進而減緩逼尿肌過動，還可以透過膀胱擴張手術或薦神經刺激術，以此增加膀胱儲存尿液的功能，以改善頻尿、急尿等症狀。

及早發現及早治療　改善患者生活品質

李致樵醫師提醒，不論是頻尿、夜尿或急尿，首先影響的就是生活品質，因此一但出現症狀，建議尋求專業泌尿科醫師求診，經過醫師分析與檢查評估後，就可以一步一步的指導病患改善症狀，進而顯著的改善生活品質。



資料來源：健康醫療網 「膀胱過動症」惹禍　上班頻跑廁所險丟工作

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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