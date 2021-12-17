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投身骨科領域多年，陳副院長表示，自己從醫至今最大感謝有二，一是家中有位最堅強的後盾，即使自己手術總一開就到半夜兩、三點，但妻子面對他長期需晚歸的生活，不僅毫無怨言，還會在每日午夜12點準時打電話關心，擔心心臟裝過支架的他身體有異狀，每日從電話中聽見這一句：「你還好嗎？」都成為自己全心奉獻於醫界的養分與動力。
而陳副院長接著說，自己第二感謝的就是有一群不離不棄的學生，不只醫術超群、實力堅強，「以病人為中心」的從醫信念也很堅定。這些年來，他持續藉由教學與培訓傳遞從醫信念，向無數子弟兵傳達，「仁心仁術，不唯利是圖，做不到視病猶親沒關係，至少『將心比心』就能對患者問心無愧。」
至於為什麼叫「陳健保」，陳副院長回答，由於捨不得病人因醫材昂貴而背負沉重經濟負擔，所以手術多以健保醫材施作，故有此名。陳副院長解釋，「做了這麼多年，深刻感受到，其實只要手術技術對，醫材倒也不是那麼重要了」。
著名「霸床奶奶事件」 以暖心之舉化解
說到將心比心，陳副院長分享，自己剛接任副院長時，就被指派去解決北榮著名的「霸床奶奶事件」。緣由是一位九旬老奶奶長期耗用頭等病房資源，住了五年，幾經勸說皆不願離開，且家中親人都在美國無法協助處理，自己第一回進病房勸說，就被奶奶「掃地出門」。
而事情如何順利解決？竟然是因一顆「包子」。原來，陳副院長從當主治醫師以來始終如一，常會提供包子給要手術禁食的年長病人，在禁食前先墊墊胃，直到有一天陰錯陽差，有位病人臨時取消手術，他就拿個包子進老奶奶的病房，留下一句「奶奶，這包子給您吃」後快速離開，沒想到這個無意之舉開啟了可以和奶奶溝通的管道，經過了幾個月持續不斷的努力和協調溝通，事情終於迎刃而解。陳副院長還補充，自己即使到現在，還常去護理之家探望奶奶，兩人儼然成了「忘年之交」。
拓展醫療外交 醫療新南向宣揚台灣醫療實力
除了院內事務，陳副院長提到，北榮團隊也不忘發展專業，期間收到政府醫療新南向政策任務，兩度前往越南舉辦「臺越骨科論壇」，分享台灣骨科醫療經驗及技術，順帶將台灣相關產業，包含多家台灣骨材產業帶入越南市場。同時，北榮骨科也被選為美國哈佛大學海外訓練醫院，不僅對台灣而言是很大的榮耀，陳副院長也藉此締結不少跨越距離的珍貴緣分，展示了醫療作為外交一環的重要性。
開過無數台刀的「巧手」 用於規劃、美化院區也是一流
除了鑽研醫療領域與培養醫療人才，陳副院長也分享自己平時工作之外的樂趣，就是透過關心北榮的善心人士協助，以「園藝」美化醫院，更開心表示自己從開始規劃至今，已在院區周邊種植了130餘種花卉，共計兩萬多棵花草樹木，希望能夠持續帶給患者更舒適的醫療空間。此外，陳副院長還開玩笑說，未來目標就是讓醫院「美」到連醫護同仁婚紗照，也能在院區拍好，令在場採訪團隊紛紛忍俊不住偷笑。
講到自己熱衷的園藝，陳副院長就像你我周遭喜歡種花、澆花的鄰居伯伯，侃侃而談且毫無高高在上的副院長架子，採訪結束後還開心邀請記者去花園逛逛、走走，即使工作了30餘年，仍能感受到陳副院長對工作及人生的熱情，一路走來保持初心，也難怪陳副院長能獲傑出貢獻獎的殊榮。
資料來源：健康醫療網 當了33年公務員始終如一 專訪北榮副院長陳威明
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