我是廣告 請繼續往下閱讀
高醫心臟加護室主任蔡維中醫師表示，人體大部分的生理活動都靠自律神經調控，如果維持生理平衡的機制出了狀況，健康就會亮起紅燈。而在心血管疾病中，有很多屬於自律神經系統異常的疾病，如頑固性高血壓、心衰竭、動脈硬化疾病、心律不整、心肌病變、瓣膜性心臟病、心包膜病變、昏厥、血管病變、肺高壓等；這些疾病可能因疾病本身異常的活化自律神經系統，或者次發於自律神經的不平衡所產生。
然而，目前對於自律神經系統異常狀態，少有可信賴且可再現的簡單檢查方法。高醫心臟內科團隊特別引進新穎且非侵入性的技術，來記錄皮膚交感神經活性（skin sympathetic nerve activity, SKNA）與心律變異（heart rate variability, HRV）在各種疾病不同階段的變化。受試者僅需平躺休息紀錄15分鐘，即可得知自律神經的參數，如SKNA、HRV等，可協助醫師進一步為病人設計一套客製化、個人化的醫療。
圖一、以新技術方法來測量SKNA1
測量過程中，以冷壓試驗2與伐氏操作3等會誘發交感神經活性的手法，的確可以看到SKNA上顯示出交感神經的活化，證明SKNA測量的確可以反映出交感神經活性。
圖二、以冷壓試驗與伐氏操作時SKNA測試的典型表現
當SKNA有活性變化時，可看到心電圖的變化與心跳上升的現象，也證明SKNA測量與傳統以心跳作為交感神經評估相符。
圖三、SKNA活性與心跳變化
高醫臨床研究證實，心肌梗塞與昏厥病人的皮膚交感神經活性確有變化。蔡維中醫師表示，長期處於壓力者或疾病狀態如心肌梗塞者，可能與自律神經失調相關，並造成進一步的健康危害。如果能儘早知道自身的自律神經狀態，對身體健康的維持有一定幫助。
【文獻參考】
1. Kusayama T, Wong J, Liu X, et al. Simultaneous noninvasive recording of electrocardiogram and skin sympathetic nerve activity (neuECG). Nat Protoc 2020:1-25.
2. Victor RG, Leimbach WN, Seals DR, Wallin BG, Mark AL. Effects of the cold pressor test on muscle sympathetic nerve activity in humans. Hypertension 1987;9(5):429-36. DOI: 10.1161/01.hyp.9.5.429.
3. Mitsutake A, Takeshita A, Kuroiwa A, Nakamura M. Usefulness of the Valsalva maneuver in management of the long QT syndrome. Circulation 1981;63(5):1029-35. DOI: 10.1161/01.cir.63.5.1029.
資料來源：健康醫療網 失眠、心悸恐是自律神經失調 只需15分鐘就能測出來
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊