八缸咆哮 狂豹休旅　小改款 Jaguar F-Pace SVR 試駕

新在哪裡？

●此為第一代小改款車型

●調整車頭細部設計，使抬升力較小改款前降低 35%，頭燈改為更纖細含雙 J 型光條的 LED 光源，水箱罩也換上新版格柵。

●換上新版座艙鋪陳，導入 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕，內建 Pivi Pro 資訊娛樂系統

●換上全新的排檔座設計

●導入 Clear Exit 乘客下車監視系統、後部碰撞預警輔助系統、後方車流警示及 360 度 3D 環景顯示系統

●換上全新 SVO 調校的轉向機構，懸吊阻尼也重新設定，原廠表示在駕馭體驗與乘坐舒適性均有所升級

●強化制動系統散熱表現，並換上效能更佳的來令片來改善煞車性能

●配置 Integrated Power Booster 整合式倍力器來加強煞車踏板踩踏效果

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× 小改款 Jaguar F-Pace 全車系悉數換上雙 J 型導光條 LED 燈組，外側反光片內部藏有躍豹圖案，頭燈支援 AHBA 自動遠燈調適及動態方向指示燈功能。

× SVR 車型在引擎蓋具有專屬通風口設計。

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× 尾燈組輪廓更為低扁，排列方式源於賽道，SVR 銘牌設於行李廂蓋右下方。

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× 小改款車型換上新版座艙鋪陳，導入 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕、Pivi Pro 資訊娛樂系統以及電子排檔座。

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× 小改款 F-Pace SVR 換上全新的三幅多功能方向盤，兩側設有多功能操作介面及金屬換檔撥片，皮革包覆之下的握感相當良好。

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× 空調操作介面簡化為兩個多功能滾輪搭配觸控按鍵，而上方的 EST.1935 JAGUAR COVENTRY 字樣則大幅提升座艙質感。

× 小改款 F-Pace SVR 換上全新的排檔座設計，電子線傳排檔頭更以 SVO 部門的字樣彰顯獨特魅力。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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