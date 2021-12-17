八缸咆哮 狂豹休旅　小改款 Jaguar F-Pace SVR 試駕

●此為第一代小改款車型
●調整車頭細部設計，使抬升力較小改款前降低 35%，頭燈改為更纖細含雙 J 型光條的 LED 光源，水箱罩也換上新版格柵。
●換上新版座艙鋪陳，導入 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕，內建 Pivi Pro 資訊娛樂系統
●換上全新的排檔座設計
●導入 Clear Exit 乘客下車監視系統、後部碰撞預警輔助系統、後方車流警示及 360 度 3D 環景顯示系統
●換上全新 SVO 調校的轉向機構，懸吊阻尼也重新設定，原廠表示在駕馭體驗與乘坐舒適性均有所升級
●強化制動系統散熱表現，並換上效能更佳的來令片來改善煞車性能
●配置 Integrated Power Booster 整合式倍力器來加強煞車踏板踩踏效果
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Jaguar 於 2015 年法蘭克福車展推出建廠 80 年以來首度跨入 SUV 級距的作品 F-Pace，在豪華品牌之間掀起了新的話題，而旗下的 SVO 部門也針對此車發展出搭載 5.0 V8 機械增壓引擎的性能旗艦 F-Pace SVR，展現造車實力，隨著原廠在 2020 年 7 推出小改款 F-Pace 車系，SVR 版本也在同年 10 月進行改款，國內市場由台灣捷豹路虎選在今年 7 月推出，建議售價為新台幣 473 萬元起。
外觀方面，小改款 F-Pace 調整了車頭細部設計，使抬升力較小改款前降低 35%，頭燈改為更纖細含雙 J 型光條的 LED 光源，水箱罩也換上新版格柵，車尾的變革主要在於 LED 導光條尾燈修改內部鋪陳，輪圈也換上新版 22 吋五輻鍛造式樣，而 SVO 部門所打造的空力套件，包車頭大型進氣口、車側葉子板導流孔、引擎蓋通風口及後下擾流等設計。
小改款 F-Pace SVR 調整了車頭細部設計，使抬升力較小改款前降低 35%，頭燈改為更纖細含雙 J 型光條的 LED 光源，水箱罩也換上新版格柵。
小改款 F-Pace SVR 的車身尺碼長寬高分別是 4,762x2,071x1,670 (mm)，軸距則為 2,874mm。
車尾將反光片設於保險桿外側，後霧燈位於兩側下方，下擾流套件中配置雙邊雙出尾管。
水箱罩內部採用黑色 Monogram 六角形元素勾勒，SVR 銘牌位於右下方。
小改款 Jaguar F-Pace 全車系悉數換上雙 J 型導光條 LED 燈組，外側反光片內部藏有躍豹圖案，頭燈支援 AHBA 自動遠燈調適及動態方向指示燈功能。
SVR 車型在引擎蓋具有專屬通風口設計。
小改款 F-Pace SVR 標準配備 21 吋 5080 式鍛造緞光灰色鑽石塗裝鋁合金輪圈，搭配紅色烤漆煞車卡鉗，試駕車選配要價新台幣 3.94 萬元的 22 吋 5117 式亮澤黑搭配緞光科技灰飾件鍛造輪圈。
尾燈組輪廓更為低扁，排列方式源於賽道，SVR 銘牌設於行李廂蓋右下方。
內裝方面，小改款 F-Pace SVR 換上新版座艙鋪陳，導入 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕、Pivi Pro 資訊娛樂系統、主動式降噪系統、新版氣氛燈及迎賓燈等，也換上全新的排檔座造型，配備上搭載 SVR 專屬跑車化座椅、全景天窗、雙區恆溫空調、手勢操控電動遮陽簾及抬頭顯示器等。
小改款車型換上新版座艙鋪陳，導入 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕、Pivi Pro 資訊娛樂系統以及電子排檔座。
12.3 吋數位儀錶板可切換雙環、單環或全螢幕等顯示模式，並可切換各項行車資訊呈現方式，具備良好的判讀性。
小改款 F-Pace SVR 換上全新的三幅多功能方向盤，兩側設有多功能操作介面及金屬換檔撥片，皮革包覆之下的握感相當良好。
抬頭顯示器為 F-Pace SVR 的標準配備，可顯示檔位、車速、轉速、曲目及道路速限等資訊。
中控台換上 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕，內建全新 Pivi Pro 資訊娛樂系統，在既有的 Apple CarPlay 之外新增了 Android Auto 智慧手機連接功能，整體操作反應迅速，個人化程度也高。
空調操作介面簡化為兩個多功能滾輪搭配觸控按鍵，而上方的 EST.1935 JAGUAR COVENTRY 字樣則大幅提升座艙質感。
小改款 F-Pace SVR 換上全新的排檔座設計，電子線傳排檔頭更以 SVO 部門的字樣彰顯獨特魅力。
中央鞍座設有 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座，也配置 1 組 12V 電源插座及置物凹槽。
掀開中央扶手後可見到植絨的置物空間，內部提供 1 組 USB Type-C 插座、1 組 USB Type-A 插座及 12V 電源插座。
全警示電動玻璃天窗為 F-Pace SVR 的標準配備，帶來不錯的採光效果。
F-Pace SVR 採用檀木黑麂皮搭配牡蠣灰溫莎皮革高性能跑車座椅，雙前座支援 14 向電動調整、加熱、通風及記憶功能，乘坐感頗硬，包覆性強烈。
頭枕中央具有 SVR 字樣。
後座外側座椅乘坐空間寬裕，中間座位受中央隆起及向後延伸的中船影響而不若兩旁舒適。
後座出風口為標準配備，至於四區恆溫空調則屬於選配價新台幣 11.42 萬元的空調套件，除後座二區空調外，還包括制冷手套箱、空氣品質偵測功能、進階車室負離子系統。
B 柱也設有空調出風口，至於 Meridian 650W 音響系統為選用配備，售價為新台幣 13 萬元。
後座中央扶手內部配置 2 組具夾緊與止滑功能的置杯座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
小改款 F-Pace SVR 擁有 613 公升的行李廂標準置物容積，後座椅背支援 40:20:40 分離傾倒功能。
行李廂底板下方配有小尺寸備胎，及部分隨車工具。
安全防護方面，小改款 F-Pace SVR 搭載 Clear Exit 乘客下車監視系統、後部碰撞預警輔助系統、後方車流警示及 360 度 3D 環景顯示系統，也標準配備 ACC 主動式定速巡航含車流排隊功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、駕駛注意力監控系統、DSC 循跡動態穩動控制系統、ASPC 全地面起步輔助系統、TVbB 煞車控制扭力轉換系統、電子主動後差速器及 6 具 SRS 輔助氣囊。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，小改款 F-Pace SVR 維持採用 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎搭配 JaguarDrive Selector 8 速手自排變速系統及智慧型四輪傳動，本次針對輸出曲線進行調校，於 6,500rpm 時可輸出 550ps 最大馬力峰值扭力自小改款前的 680Nm 提高至 700Nm 之譜，輸出時機為 5,000rpm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4 秒完成，極速提昇至 286km/h，平均油耗為 8.1km/L。
開著 F-Pace SVR 上路，油門踩踏的感受相當線性，輕易就能聽見大排氣量機械增壓 V8 引擎渾厚的聲浪，加速力道充足，變速箱換檔效率高，且銜接性佳，配上智慧型四輪驅動系統及 ASPC 全地面起步輔助系統，可隨時分配扭力至抓地力較強之車輪，配上鋁合金車體的應用，駕馭感受仍覺輕盈，車體扎實而貼地。
乘駕感受部分，小改款 F-Pace SVR 換上全新調校的轉向機構的小改款 F-Pace SVR 擁有 SUV 車型中水準之上的指向性，懸吊阻尼也重新設定使側傾消弭程度極高，新配置的 Integrated Power Booster 整合式倍力器對於煞車踏板踩踏的效果更為明顯，掌控整車動態頗具信心，且 NVH 工程水準良好，不僅可有效抑制風切聲及路面噪音，而路感回饋雖硬卻保有平順舒適性，兼顧駕駛樂趣與豪華休旅車的乘坐品質。
F-Pace SVR 以英倫的設計與 5.0 升 V8 機械增壓引擎配置，在向來由德系品牌盤踞的高性能 LSUV 市場中獨樹一幟，不僅具備鮮明的設計感，也帶來如今少有的整體駕駛體驗，甚至在售價上也較同級的車型更具親和力，若是有意入主豪華跑旅，可將此車嘗試一番。