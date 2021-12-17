新台幣 247 萬元起　全新小改款 BMW X3/X4 聯袂上市

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X3 xDrive30i M Sport。在外觀方面，小改款 X3 / X4 分別搭載了 xLine 與 M Sport 兩款套件，換上重新設計的智慧型 LED 頭燈組，雷射頭燈列為選用配備，雙腎形水箱護罩面積略微放大，中間改為相連的設計，X3 為直瀑式設計、X4 採用網狀設計，同時前後保險桿也同步更新，xLine 套件強調垂直、水平線條、M Sport 則具有更肌肉的線條勾勒。X3 的 LED 尾燈內部導光條排列方式也換上新造型，X3 更採用燻黑燈殼的設計。而 X3 M / X4 M Competiton 車型則搭載 M 專屬空力套件，足踏 21 吋 M 款鍛造鋁合金輪圈，還可選擇首見於全新 M3 / M4 上的 Sau Paulo Yellow 黃色車身塗裝。
X3 採用直柵水箱護罩設計，外框採用一體式設計，同時具備主動進氣調節功能。
Air Curtain 氣簾能夠有效提升空氣力學，也是 BMW 新世代車款強調的特徵。
X3 換上全新尾燈設計，採用燻黑燈殼與 3D 立體設計。
X4 M40i 外觀採用 M 雙肋水箱護罩、黑色高光澤外觀套件、M 雙肋後照鏡、M 雙邊單出矩形排氣尾管、黑色高光澤窗框。內裝方面，小改款 X3 / X4 維持駕駛導向的座艙設計，配備 BMW Live Cockpit Professional 虛擬座艙，採用雙 12.3 吋螢幕架構，並配備 BMW Intelligent Personal Assistant 個人助理語音指令操作、Remote Software Upgrade 線上更新、三區獨立恆溫空調及座艙氣氛燈等，空調出風口造型也進行六角造型與霧銀飾板的修飾。而 M Competition 車型還搭載 M View 儀錶板介面、M 專屬排檔桿、紅色引擎啟閉按鈕及新款 M Mode 開關。
中控台升級搭載全新 12.3 吋觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 連結功能。
新式六角形冷氣出風口加入霧銀飾板點綴。
品牌新世代中央鞍座與排檔設計。動力系統部分，20i、30i、M40i 三款汽油動力均加入 48V 輕油電複合動力技術，可額外提供 11hp 的輸出，最大馬力依序為 184hp、245hp、360hp，M Competition 車型則搭載最大馬力 510hp 的直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，較先前快上 0.3 秒。
X3 與 X4 車系可說是 BMW 的銷售主力車型之一，現行車型經過約莫 3~4 年的發展，原廠帶來精進的小改款車型，有助於提升市場銷售表現。
X3 M / X4 M Competition 標準配置碳纖維引擎拉桿。