16 款電動概念車現身、預備實現碳中和目標　Toyota 預計 2030 年前推出 30 台電動車

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根據豐田章男所述，Toyota BEV 純電動車將以 bZ 系列稱呼，意旨“Beyond ZERO”，希望以超越零的概念達到碳中和的目標邁進。在 bZ 系列中，全數車款將採用專門開發電池 EV 平台，以滿足全球各地市場多樣化的需求，而首部車款正是稍早發表的 Toyota bZ4X，這款車也預計將在明年於國內發表，Lexus 品牌首款採用 EV 平台的電動車則是 Lexus RZ。
除了 bZ4X 之外，Toyota 也同步公開了針對歐洲、日本市場的 bZ Small Crossover 小型跨界休旅車、Mid Box、Micro Box 以及 bZ Compact SUV 中型跨界休旅車，還有一款可容納三排座椅的 bZ Large SUV 大型休旅車和傳統的三廂式 bZ SDN 中型房車，以及 Compact Cruiser EV、Pickup EV、SPORTS EV、Crossover EV、Small SUEV、SPORTS EV 等 Lifestyle 個性化電動車。
Lexus 品牌方面則有上述的 Lexus RZ，和 LFA 後繼車 Lexus Electrified Sport 雙門跑車、Lexus Electrified Sedan 中大型房車、Lexus Electrified SUV 大型豪華休旅等作品。
豐田章男也表示，今天宣布的消息並不是未來，而是 Toyota 將在近年內推出的新車款，目標是在 2030 年實現全球銷量達到 350 萬輛電動化車款。到 2030 年，Lexus 品牌全系列將會是純電動車，目標是在歐洲、北美和中國大陸市場販售 100%純電動車，全球銷量預計可達 100 萬輛，直到 2035 年在全球實現 100% 只販售 BEV 純電動車。
Toyota 集團首款採用 EV 平台的 bz4X 將推向全球市場販售。
雖然說 Toyota 好像在電動車市場慢了一步，不過其實 Toyota 在 1997 年發表第一代 Prius 開始就已經著手進行車輛電池模組的開發。Toyota 最早於 1992 年成立 EV 開發部門，1996 年推出 RAV4 EV、2000 年後推出小型通勤用電動車 e-com、2012 年推出了超小型電動車 COMS 和小型電動車 eQ，直到今年所發表的 C + pod、和 C + walk，都在在顯示 Toyota 一直致力於電動車的開發。而除了 BEV 之外，Toyota 也在 2002 年進行 FCHV 氫燃料電池車的開發應用，在 2014 年終於推出了第一代 Mirai，而該項技術也擴展到公車、大型卡車上，多年來 Toyota 也一直在內部研究、開發和生產電池技術。
Lexus RZ 將是品牌首款採用 EV 平台打造的電動車。
Toyota 在過去的 26 年裡，共投資了將近 1 兆日圓，總共生產了超過 1,900 萬個電池，而未來將投資 2 兆日圓，來開發更先進、更優質、更便宜的電池組，通過整合開發及供應體系，助於強化 Toyota 在 BEV 市場的競爭力。
在國內市場表現方面，和泰雖然未明確表示，但也希望在 Toyota 全球電動化戰略下，在有著更多 BEV 車款問世時，提供消費者更多元的車款選擇。
bZ Small Crossover
bZ Compact SUV
bZ SDN
bZ Large SUV
Lexus Electrified Sport
Lexus Electrified Sedan
Lexus Electrified SUV
Mid Box
Micro Box
SPORTS EV
Crossover EV
Compact Cruiser EV
Pickup EV
Small SUEV