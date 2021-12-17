預計 2022 年問世　全新電動車 Lexus RZ 450e 首次亮相

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在發表會當中，Lexus 預計 2030 年之前，將推出相對應各個市場不同等級的電動車，預計 2030 年在歐洲、北美以及中國大陸實現全電動化，並在 2035 年完全放棄燃油動力。
此次亮相的 Lexus RZ 在外觀方面依舊可以看出車頭保留了 Lexus 家族化紡錘體式造型，保桿兩側使用了亮黑色的塗裝，劃分為三個區域，營造出豐富的層次感受。頭燈同樣有著倒勾形的 LED 日行燈，加上細長的設計，整體視覺相當具有侵略性。
車身側面， 採用隱藏式的 B、C、D 柱設計，營造出懸浮式車頂設計，車側則使用雙腰線的設計，前腰線從前葉子板上延伸至車身中部，配合前車門下方的線條，提供更加動感的效果；後腰線彎曲更加明顯，增進後葉子板的肌理感。此外，輪拱上也可以看到採用黑色的輪眉設計，搭配放射狀輪圈設計，展現濃厚的運動風格。
車尾部分，配備近年新車常見的貫穿式 LED 燈組，並搭配車頂擾流翼與鴨尾設計，雙層的擾流設計也為帶來較為年輕的氣息。至於內裝方面，目前官方還尚未發布任何訊息。
動力表現上，Lexus 目前同樣未公布，但已經在美國官方網站公布了 RZ 450e 的車型等級。今年 Lexus 在國內發表首款電動車 UX 300e，意味著 Lexus 也已經與國際趨勢接軌，想要享受最新的電動車科技，剩下的就等待 Lexus 後續發展了。