隔夜仍有可能酒駕 交通部宣導無自覺酒駕觀念

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交通部政務次長陳彥伯 (圖右) 與酒與社會責任促進會鄭健發理事長 (圖左) 共同合影。根據道安會資料統計，近年酒駕肇事件數，由民國 104 年之 12,112 件降至 109 年之 8,886 件，近 5 年平均年减6%，死亡人數由 467 人降至 295 人，酒駕事率明顯逐年下降。不過以今年對比去年 1 至 9 月份同期，雖然酒駕案件導致受傷人數減少 590 人、下降71%，但隔夜醉發生率與 107 年相比也下降 30%，但酒駕死亡人數卻較去年同期微幅增加 28 人，顯見每年酒駕議題宣導下，大部分民眾已有喝酒不開車的觀念。
據道安會表示，酒駕高峰時段以 16:00-20:00 及 20：00-24:00 為最高峰，其中 16:00-20:00 是為白天飲酒之酒事者所導致，打破過去普遍認為酒駕大多在夜晚生的觀念。因此，酒與社會責任促進會與交通部共同定「小心!無自覺酒駕」議題作為本次記者會的宣導重點，呼籲民眾注意各時段可能無自覺攝取酒精之情境，並提及酒駕零容忍，即凡攝取酒精就絕不駕車及指定駕駛的重要性。
一般無自覺酒駕的情況，大多數可能會發生在攝取麻油雞、母鴨、藥膳排骨...等含酒精料理，而酒精殘存量在身體裡也會因每個人代謝率不同而有所差異，因此隔夜後仍有可能超過酒精標準值。
在面臨即將迎來跨年、尾牙以及農曆年節的社交高峰期，若是飲食含有酒精類的食品，請避免酒後駕車的僥行為，堅決不駕車才能避免憾事發生。