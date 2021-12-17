導入無線 Apple CarPlay 手機連結　美規 2022 年式 Infiniti QX50 亮相

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美規 2022 年式 QX50 車系在外觀部分於 PURE、LUXE 及 ESSENTIAL 等級的頭燈加入黑色元素點綴，SENSORY 等級將原先屬於 AUTOGRAPH 專屬配備的腳踢感應式電動啟閉尾門列為標準配備。車色部分，2022 年式在暨有的 Hermosa Blue (藍色)、Mineral Black (黑色)、Graphite Shadow (灰色)、Black Obsidian (黑色)、Majestic White (白色)、Lunar White (白色) 及 Dynamic Sunstone Red (紅色) 外，新增了 Slate Gray (灰色)。
內裝與配備方面，美規 2022 年式 QX50 將無線 Apple CarPlay 列為全車系標準配備，使 2022 年式全車系均具備此功能，然而 Android Auto 仍維持有線式設計，另外美規 2022 年式 QX50 也將 ProPILOT 半自動駕駛輔助系統列為全車系標準配備。
動力配置方面，美規 2022 年式 QX50 維持採用 VC-Turbo 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 XTronic CVT 無段變速系統，引擎壓縮比可在 8:1~14:1 間自主調整，於 5,600rpm 時可輸出 268hp 最大馬力，於 4,400rpm 時可輸出 380Nm 峰值扭力，驅動方式分為前輪驅動或四輪驅動。
國內市場方面，Infiniti 總代理裕隆日產汽車於今年 11/15 推出 2022 年式 QX50 車系，增加摩卡棕車色選項，編成與建議售價分別是豪華款 (新台幣 197 萬元起)、風尚款 (新台幣 207 萬元起) 及旗艦款 (新台幣 239 萬元起)。