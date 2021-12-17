COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

培育員工專業技能、提供顧客全方位服務　台灣保時捷人才卓越中心正式開幕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-17 18:55:40



我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣保時捷今日 12/15 宣布成立以 Destination Porsche 改念啟發打造的人才卓越中心，目的在於給所有保時捷員工及相關專業人士能夠切磋交流的新據點，提升人才專業技能。

台灣保時捷總裁 Mathias Busse (圖右二)、台灣保時捷通路發展處長 Ralph Uhlmann (圖右三) 以及台灣保時捷人才卓越中心行政總務郭怡佳 Maggie Kuo (圖左一)、台灣保時捷售後訓練經理張富棠 Tom Chang (圖左二)、台灣保時捷銷售通路認證經理董星銳 Vincent Tung (圖左三)、台灣保時捷人才發展經理暨專案管理主管王茵亭Amy Wang (圖右一)。
本次啟用的台灣保時捷人才卓越中心以多功能用途、彈性使用為場地設計主籌，可用於舉辦各式的培育、活動、會議或是工作坊，亦可提供合作夥伴及外部單位使用。內部配有數位白板、音響系統及虛擬實境等科技配備，提供員工或者受訓人員更高效的學習。另外也設有舒適的休息區域，以木質和現代感色調營造溫馨的氣氛。

台灣保時捷人才卓越中心已經通過保時捷全球認證系統，截至今年 5 月，已有 8 名認證服務顧問以及 11 名保時捷品牌大使在該中心完成培訓課程。此外，6 名員工亦通過了嚴格的保時捷技術認證，且也榮獲金牌技師認證，另有 15 名員工獲得銀牌技師認證。

展望未來，台灣保時捷預計 2022 年為全台 700 名經銷商及台灣保時捷員工講授 30 門課程，希望利用該設施堅強自身的技術實力與服務，積極兌現深耕台灣市場的承諾。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀