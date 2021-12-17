培育員工專業技能、提供顧客全方位服務　台灣保時捷人才卓越中心正式開幕

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台灣保時捷總裁 Mathias Busse (圖右二)、台灣保時捷通路發展處長 Ralph Uhlmann (圖右三) 以及台灣保時捷人才卓越中心行政總務郭怡佳 Maggie Kuo (圖左一)、台灣保時捷售後訓練經理張富棠 Tom Chang (圖左二)、台灣保時捷銷售通路認證經理董星銳 Vincent Tung (圖左三)、台灣保時捷人才發展經理暨專案管理主管王茵亭Amy Wang (圖右一)。本次啟用的台灣保時捷人才卓越中心以多功能用途、彈性使用為場地設計主籌，可用於舉辦各式的培育、活動、會議或是工作坊，亦可提供合作夥伴及外部單位使用。內部配有數位白板、音響系統及虛擬實境等科技配備，提供員工或者受訓人員更高效的學習。另外也設有舒適的休息區域，以木質和現代感色調營造溫馨的氣氛。
台灣保時捷人才卓越中心已經通過保時捷全球認證系統，截至今年 5 月，已有 8 名認證服務顧問以及 11 名保時捷品牌大使在該中心完成培訓課程。此外，6 名員工亦通過了嚴格的保時捷技術認證，且也榮獲金牌技師認證，另有 15 名員工獲得銀牌技師認證。
展望未來，台灣保時捷預計 2022 年為全台 700 名經銷商及台灣保時捷員工講授 30 門課程，希望利用該設施堅強自身的技術實力與服務，積極兌現深耕台灣市場的承諾。