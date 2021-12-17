品牌首款氫燃料電池商用車　Peugeot e-EXPERT Hydrogen 正式開始量產

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e-EXPERT Hydrogen 是基於 15 個月前亮相的 e-EXPERT 純電動廂型車衍生而來，生產地點最初在法國 Hordain 工廠，依循 Stellantis 集團的策略下也在德國 Rüsselsheim 製造。e-EXPERT Hydrogen 提供 Standard 標準軸距及 Long 長軸車型，貨艙置物容積最高達到 6.1 立方公尺，最大載重表現達到 1,000 公斤，最大拖曳能力達到 1,000 公斤。
續航表現方面，e-EXPERT Hydrogen 費時 3 分鐘充滿氫氣後，可獲得 WLTP 測試標準下超過 400 公里的續航里程，極速最高為 130km/h，其配置的 10.5kWh 容量的鋰電池模組，除了可運用氫燃料電池所發出的電力外，還可透過電網來充電，進而增加續航里程。
為了提倡零排放的移動生活，European Clean Hydrogen Alliance 投資 600 億歐元來推動加氫站及相關基礎設施，期望能提升氫燃料電池車型的接受度。國內市場方面，Peugeot 總代理寶嘉聯合尚未導入電動化車型，不過有引進 e-EXPERT Hydrogen 的燃油客車版本 Expert 與 Traveller 販售。