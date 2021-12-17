品牌首款純電斜背跑旅　Škoda Enyaq Coupé iV 將在明年 (2022) 1/31 正式發表

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外觀方面，Enyaq Coupé iV 在車身前半段與 Enyaq iV 相仿，B 柱後採用更流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.247Cd，車長較標準版長 4mm 為 4,653mm，車高多出 1mm 為 1,617mm，車寬同為 1,879mm，軸距同為 2,765mm。車頭配備 Full-LED Matrix 矩陣式燈組，中央搭載由 131 顆 LED 構成的 Crystal Face 面板，足踏 19~21 吋胎圈組，車尾可配備 LED 燈組。
內裝方面，Enyaq iV 的座艙運用羊毛、棕櫚葉及回收寶特瓶等永續材料製作，等將配置 5.3 吋數位儀錶板及 13 吋中控台多媒體觸控螢幕，也搭載抬頭顯示器、KESSY GO 免鑰匙系統、LED 座艙氣氛燈及雙區恆溫空調等，原廠宣稱收納機能承襲 Škoda 聰明而便利的傳統，行李廂標準置物空間為 570 公升，略小於標準版的 585 公升。
動力配置方面，Enyaq Coupé iV 採用 Volkswagen 集團 MEB 電動車模組化平台打造，將提供 60 及 80 兩款後輪驅動車型及 80x 四輪驅動車型，60 車型配置 62kWh 電池，可輸出 150kW 最大功率，80 及 80x 車型配置 82kWh 電池，可輸出 195kW 最大功率，原廠宣稱在 WLTP 狀態下的滿電最高續航里程可達 535 公里，也將支援 125kW 快速充電功能，詳細規格有待日後揭露。
Škoda 在今年 6 月時發表 ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ 品牌策略，預告接下來 10 年內的經營方向，以 EXPAND (擴張)、EXPLORE (探索) 及 ENGAGE (進取) 為方針，其中 iV 電動化車款為重要的發展方向，隨著 Superb iV、Octavia iV 及 Enyaq iV 在去年 (2020) 共創下 3.5 萬輛的銷售表現，電動化陣容逐漸成形。
如今 Enyaq Coupé iV 即將以跑旅身分加入，預料可幫助品牌達成 iV 電動化車型在歐洲市場的銷量將佔全品牌的 50~70%，以及 2030 年時較 2020 年產品排放數字降低 50% 的發展目標。