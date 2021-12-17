新台幣 219 萬元起　Volvo XC40 Recharge 正式在台展開預售

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XC40 Recharge 於 2019 年 10 月發表，並在去年 10 月於比利時 Ghent 工廠開始量產，在外觀上與燃油版本並無顯著差異，主要為車頭水箱罩位置改為平整式設計，並將充電孔設於後葉子板當中，車頭配置行李廂。
內裝方面，XC40 Recharge 維持燃油車款的鋪陳，但融入環保理念而選用永續材料製作，如車內地毯便運用 100% 再生塑膠製作，而中控台內的車載系統是與 Google 合作開發而成，支援 Google 助理、Google 地圖及 Play Store 等服務，搭配 Google Services 或 AutoNavi 還可進行路線規劃，系統可自動建議充電地點和時間。
動力配置方面，XC40 Recharge 在前後軸各搭載一具電動馬達，可輸出 408hp 最大馬力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.9 秒完成，搭配 78kWh 容量的鋰電池模組之下，滿電最高續航裡成為 418 公里，透過 150kW DC 約需 40 分鐘可自 0% 充至 80% 電量，若採用 11kW AC 則需 10 小時。
國內電動車市場方興未艾，自 Tesla 導入以來逐漸提高電動車款的能見度，許多品牌也陸續引進旗下電動車款，如今 Volvo 總算將 XC40 Recharge 展開預售，帶給消費者更豐富的選擇。