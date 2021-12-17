融入跨界風格的 MPV　全新大改款 Kia Carens 正式發表

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外觀方面，全新 Carens 採用 Kia 最新的 ‘Opposites United’ 設計理念，也成為該廠在印度率先導入此種風格的車款，車頭配置 Tiger Face 進氣口造型，LED 頭燈與日行燈採用分離式設計，輪拱加入防刮護板，A 柱以黑色處理營造類懸浮式車頂，車門下方加入銀色飾條，足踏 16 吋雙色鑽石切削鋁合金輪圈，車尾採用貫穿式燈組。
內裝方面，全新 Carens 採用環抱式座艙設計，配備 10.25 吋 Audio Video Navigation Telematics (AVNT) 多媒體聯網主機，也在門板加入鍍鉻材質點綴，雙前座具備通風座椅，椅背配置餐桌，第二排座椅可單鍵電動收折，座墊下方提供抽屜，後門設有窗簾，下方內建 Kia 廠徽投射燈，第二三排均具備出風口。配備部分，全新 Carens 依等級擁有手機無線充電板含散熱功能、SkyLight 天窗、8 支揚聲器 BOSE Premium 音響、智慧空氣清淨系統、Kia Connect 車聯網、5 個 USB Type-C 插座及與駕駛模式 (Sport/Eco/Normal) 連動式 64 色座艙氣氛燈。
動力配置方面，全新 Carens 將提供汽油與柴油引擎選項，變速箱則提供 6 速自排或 7 速雙離合器自手排選項，詳細設輸出表現目前仍未揭露。Kia 於印度推出全新 Carens 後，規劃自 2022 年起也會在其他市場陸續推出，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請期待。