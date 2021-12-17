換臉安全配備再升級　Subaru Forester 2.0i-S EyeSight 試駕

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●外觀設計家入新世代「Bolder」設計理念
●加入新式 LED 頭燈、獵爪鷹式 LED 霧燈座，全新六角型水箱護罩、全新五幅式 18 吋雙色切削鋁圈、運動化後保桿。
●Special X-MODE 優化啟動方式，在時速 40km/h 以上為待命狀態，降至 35km/h 以下時會自動開啟，減少重複開啟動作
●懸吊系統改善，讓乘坐更舒適
●轉向機構強化，給予駕駛回饋更為直接準確
●新增「曠野綠」、「漠野綠」和「典藏棕」三種大地系列車色
●導入 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，達 到Level 2 半自動駕駛技術水準
●PCB 預防碰撞自動煞車系統新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，可於轉向時偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車。
第五代小改款 Subaru Forester 在上市前接單數超過 500 張，首波導入的車型分為 2.0i-L EyeSight 與 2.0i-S EyeSight 兩個規格，建議售價依序為新台幣 115.8 萬元起及新台幣 125.8 萬元起。Subaru 原廠公開 Forester 產品更新訊息後，國內總代理台灣意美汽車也以最快的速度於今年 11 月引進國內市場販售，在上市前接單數超過 500 張顯見該車的魅力依舊。而首波導入的車型分為 2.0i-L EyeSight 與 2.0i-S EyeSight 兩個規格，建議售價依序為新台幣 115.8 萬元起及新台幣 125.8 萬元起。
2022 年式 Forester 車系的改款主要著重於配備與外觀設計的變化，其中在外觀部分基本上是維持與過去相同的輪廓，僅針對細節處進行修飾，換上霧黑造型六角型水箱罩，LED 頭燈重新設計維持 C 字形日行燈的搭配，而本次試駕的 2.0 i-S Eyesight 車型在保險桿兩側配置新款霧燈座，內部增列三橫幅鍍鉻飾條，氣壩也重新修飾，並配備 LED 霧燈與全新 18 吋雙色切削鋁合金輪圈。此外，本次 Forester 亦新增「曠野綠」、「漠野綠」和「典藏棕」三種大地系列車色，來呼應休旅車的戶外風格。
Subaru Forester 車身長寬高為 4,640 x 1,815 x 1,730(mm) ，軸距則為 2,670mm。
全新造型 LED 頭燈視覺效果更加的銳利，且內部光源全數均為 LED 配置。
家族六角型水箱護罩面積放大，內部換上霧黑造型搭配鍍鉻飾條點綴。
2.0 i-S Eyesight 車型在保險桿兩側配置新款霧燈座，內部增列三橫幅鍍鉻飾條，並配備 LED 霧燈。
2.0 i-S Eyesight 車型換上全新樣式的 18 吋雙色切削鋁圈。內裝方面保留原先的鋪陳，同樣利用大量軟質塑膠和多種內裝飾板搭配組合的方式來提升整體質感，中控台上方配備 6.3 吋 LCD 多功能行車資訊顯示螢幕，中央為 8 吋 LCD 智慧影音多點觸控螢幕搭配全車 6 支揚聲器，儀表板採雙環指針設計搭配 4.2 吋 LCD 顯示螢幕，空調為雙區恆溫設計，方向盤具備多功能按鈕與模擬換檔撥片，駕駛座椅與副駕駛座可 8 向電動調整，前座中央扶手及中控台置物盒都設有 12V 電源插座。
三幅式方向盤左側按鈕可操作音響、通話與行車資訊，右側按鈕可操作 ACC 主動車距控制定速巡航系統，後方設有模擬換檔撥片，兩側設有指扣，帶來相當實在的握感。
儀表板雖然並未採用大尺吋的液晶螢幕，不過雙環指針搭配中央 4.2 吋 LCD 全彩顯示幕的設計仍帶來優異的判讀表現，包括油耗、駕駛輔助、動力輸出及胎壓等皆可呈現，判讀性亦佳。
中控台左側整合了電動尾門開關、SRH OFF 啟閉、電動尾門高度調整、循跡防滑開關、怠速熄火開關、盲點系統開關等功能按鍵。
中控台上方 6.3 吋多功能行車資訊顯示幕除了可顯示空調、溫度、時間等基本訊息外，也可掌握車輛偏擺的角度及四輪驅動系統狀態，幫助進行輕度越野。
8 吋智慧影音多點觸控螢幕可搭配下方旋鈕及按鈕操作，支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接，也可連接 USB 、 HDMI 及 AUX 外接訊源，內建中文導航系統。
空調採用雙區恆溫設計，溫度與風量顯示於中控台上方 6.3 吋多功能行車資訊顯示螢幕當中。
座椅採用黑色皮革包覆，前雙座均具備電動調整機能，乘坐起來具有一定的包覆性與支撐性，創造舒適的乘坐效果。
後座空間表現相當優異，支撐度也達到水準之上，但包覆性則為一般，後座具有空調出風口。
後座具備兩組 USB 插孔充電機能。
2.0 i-S Eyesight 車型標配天窗，其面積延伸至 B 柱後方，帶來較傳統天窗更優異的採光效果，同時也是同級車中少見的配備。
平整且方正的行李廂空間，基礎容積達到 520L，足以應付一般家庭使用。安全防護方面，第五代小改款 Forester 全車系標準配備符合 Level 2 半自動駕駛等級的 EyeSight 4.0 智能駕駛安全輔助系統，其前擋風玻璃攝影鏡頭偵測廣度較過去提升近 2 倍，帶來全新的 LCF 車道維持置中系統及 LDP 車道偏離輔助系統，也具備 ACC 全速域主動車距控制定速巡航系統，而 PCB 預防碰撞自動煞車系統新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，搭配全新的 AES 緊急自動轉向輔助系統，可在 PCB 進入第二階段煞車時，偵測鄰近車道之空間與後方來車之動態來判斷是否主動閃避，整體的安全性又較舊款提升，於同級之間也是水準之上。
動力配置方面，第五代小改款 Forester 維持採用 2.0 升水平對臥 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 Lineartronic CVT 無段變速箱及 Symmetrical AWD 對稱式四輪驅動的架構，可輸出 156ps / 6000rpm 最大馬力及 20kgm / 4,000rpm 峰值扭力，帶來 13.8km/L 平均油耗表現。
受到車型市場定位使然，Forester 自從第五代推出後僅在國內提供單一 2.0 升自然進氣的動力，而性能表現就如同日系車一貫的平順傳輸效率，輕踩油門可平順的將引擎轉速拉升至 2,000~3,000rpm ，加速表現算是輕快，強勁的動力輸出並非是本車的訴求。如此一來於市區行駛行走時，駕駛也不需過度發揮心思控制起步時的油門深淺，有助於提升成員乘坐時的舒適度。
在操駕感受方面，受惠於 SGP 平台高剛性的結構，底盤賦予駕駛的回饋感受相當扎實，但其懸吊阻尼設定仍是以舒適性為主，適合家庭及休閒用途。
在休旅車當道的時代，作為品牌最暢銷的車款，Forester 這次導入更豐富的主動式安全配備，整體配備表現在同級當中也毫不遜色，再加上重新進化的外觀設計，就看新增配備後的產品力，是否能夠獲得消費者的青睞了。