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台北合眾汽車在台運轉 10 年 2021 ISUZU 年終感恩晚宴 「10 載給力」完美落幕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-17 23:55:40

2021 ISUZU 年終感恩晚宴

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日本五十鈴台灣唯一授權總代理台北合眾汽車於 12/17 假台中裕元花園酒店舉行「10 載給力」2021 ISUZU 年終感恩晚宴，希望藉由台北合眾汽車成立 10 周年之際，將忠誠 ISUZU 的職人齊聚一堂，以行動表達感謝車主 10 年的支持與鼓勵。晚宴由主持人唐從聖的帶動之下熱鬧展開今年的主題，並由魔術師上台熱場幾個小魔術後，創作大幅〝ISUZU 感謝有你〞的金沙畫為活動揭開晚宴序幕，現場更邀請到金曲獎最佳演唱錄音專輯獎黃小琥獻唱代表歌曲及杜力 5 人爵士樂團表演，向來賓們致敬。

台北合眾汽車在台運轉 10 年

作為連續 20 年在日本銷售 No.1 領導商用車品牌，ISUZU 台北合眾汽車在台灣運轉 10 年，銷售量突破 2 萬台，不僅首創業界唯一的職人比賽，讓全台跑透透的頭家們齊聚一展起發揮職人精神。同時為了展現深耕台灣市場決心，台北合眾汽車持續更新全台據點，完備的服務成為職人最強的後盾，也讓更多頭家夥伴看見來自日本製造的優異品質。

為了讓 VIP 嘉賓留下值得紀念的歷史一刻，今年晚宴規劃提供與會貴賓做造型拍攝形象照，相片於領獎晚宴中呈現，同時也會製作三種款式的專屬紀念相框讓 50 位 VIP 客戶帶回家留做永久紀念。期望在年終之際，帶給每一位屬於 ISUZU 車主的榮耀，在隆重精緻的晚宴當中留下難忘的一晚。

「10 載給力」完美落幕

晚宴開場由魔術師陳日昇揭開晚宴序幕，透過快手魔術秀、全台唯一魔幻金沙畫前導互動、魔幻金沙畫與魔術箱，以充滿魔幻、驚奇的表演讓現場所有的貴賓連番讚嘆。當天更邀請到黃小琥、杜力5人爵士樂團輪番獻唱經典歌曲，並邀請全場賓客共同合唱，就如同 ISUZU 陪伴著車主共創雙贏的局面，讓現場氣氛達到最高點。

ISUZU 台北合眾汽車為了感謝每一位車主的支持，當天主辦單位於晚宴當中也頒發感謝狀賦予VIP賓客，將榮耀歸與每天用力支持與努力打拼的職人，為「10 載給力」2021 ISUZU 年終感恩晚宴在歡樂聲當中畫下完美結局。

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