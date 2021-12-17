台北合眾汽車在台運轉 10 年 2021 ISUZU 年終感恩晚宴 「10 載給力」完美落幕

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台北合眾汽車在台運轉 10 年
作為連續 20 年在日本銷售 No.1 領導商用車品牌，ISUZU 台北合眾汽車在台灣運轉 10 年，銷售量突破 2 萬台，不僅首創業界唯一的職人比賽，讓全台跑透透的頭家們齊聚一展起發揮職人精神。同時為了展現深耕台灣市場決心，台北合眾汽車持續更新全台據點，完備的服務成為職人最強的後盾，也讓更多頭家夥伴看見來自日本製造的優異品質。
為了讓 VIP 嘉賓留下值得紀念的歷史一刻，今年晚宴規劃提供與會貴賓做造型拍攝形象照，相片於領獎晚宴中呈現，同時也會製作三種款式的專屬紀念相框讓 50 位 VIP 客戶帶回家留做永久紀念。期望在年終之際，帶給每一位屬於 ISUZU 車主的榮耀，在隆重精緻的晚宴當中留下難忘的一晚。
「10 載給力」完美落幕
晚宴開場由魔術師陳日昇揭開晚宴序幕，透過快手魔術秀、全台唯一魔幻金沙畫前導互動、魔幻金沙畫與魔術箱，以充滿魔幻、驚奇的表演讓現場所有的貴賓連番讚嘆。當天更邀請到黃小琥、杜力5人爵士樂團輪番獻唱經典歌曲，並邀請全場賓客共同合唱，就如同 ISUZU 陪伴著車主共創雙贏的局面，讓現場氣氛達到最高點。
ISUZU 台北合眾汽車為了感謝每一位車主的支持，當天主辦單位於晚宴當中也頒發感謝狀賦予VIP賓客，將榮耀歸與每天用力支持與努力打拼的職人，為「10 載給力」2021 ISUZU 年終感恩晚宴在歡樂聲當中畫下完美結局。