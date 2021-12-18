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護甲油沒效！皮膚科醫師傳授指甲光滑水嫩的秘訣

護甲油沒效！皮膚科醫師傳授指甲光滑水嫩的秘訣
護甲油沒效！皮膚科醫師傳授指甲光滑水嫩的秘訣

健康醫療網

2021-12-18 08:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】指甲美不美，有多重要？從事業務的小馬（化名），為了「防小人」不剪「小拇指指甲」，越留越長，有時還會藏污納垢，讓人很難不注意到，結果不僅沒有防到小人，業績也毫無起色。指甲保養，可說是一大學問，撇除指甲縫隙裡有髒污沒清理的小細節，有些人指甲泛黃、凹凸不平甚至是容易斷裂，想擁有「美甲」並非這麼容易，內湖國泰綜合醫院皮膚科醫師羅陽針對指甲不同的病況、呈現，教大家如何正確保養指甲。

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羅陽表示，大多數人因工作關係，例如美髮業必須常碰水，或是愛美人士喜歡塗指甲油，為了換顏色也經常使用去光水，也有很多人因本身營養問題，接會導致指甲產生變化：

一、指甲容易斷裂：因工作需要碰水，或長期貧血、營養素缺乏的人，指甲面會粗糙、不光滑，嚴重出現一條條的縱向紋路，甚至會脆裂、裂開。

二、杵狀指：指甲腫起來圓圓的，代表心肺功能有問題。

三、指甲泛黃：通常是黴菌感染，例如：灰指甲，會使指甲變色。

四、指甲表面白白的，或紅紅的疑似出血：摩擦撞擊導致，這是因大拇指指甲板與指甲床之間，因摩擦產生變化。

五、慢性甲溝炎：有些人喜歡把指甲磨平，會影響「指甲皺褶」，也就是皮膚接指甲之處，過度修剪，容易使該處脫皮、紅腫，會癢，進而導致慢性甲溝炎。

保養指甲最大關鍵：乳液要塗對地方

羅陽表示，保養指甲的最大關鍵，就是避免接觸會刺激指甲的物質。羅陽表示，做家事前一定要戴上手套；指甲沒有光澤，代表缺乏水分，可以在指甲皺褶塗上乳液、凡士林；去光水、指甲油是有機溶劑，常常塗會導致指甲的蛋白質變性，容易刺激造成慢性甲溝炎。指甲天生容易脆裂者，也有可能是營養素缺乏，可補充含鋅、含鐵的食物。

 至於現在很流行做「美容指甲」，羅陽表示，美容指甲通常會去除指甲上皮，且使用化學藥劑，容易導致皮膚發炎，甚至有的因過程中使用的水份不衛生、不乾淨，因而感染綠膿桿菌。至於民眾常常使用的「護甲油」有用嗎？羅陽表示，護甲油、硬甲油，作用都不大，因為指甲本身的保水能力不強，塗在上面並沒有實質效果，真正的保養應是要從指甲皺褶處，也就是指甲生長的地方，塗上乳液、凡士林或護手霜，對指甲才能產生良好的保護效果。



資料來源：健康醫療網 護甲油沒效！皮膚科醫師傳授指甲光滑水嫩的秘訣

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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