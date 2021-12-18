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心血管、三高患者注意　天冷泡湯護心六要訣

心血管、三高患者注意　天冷泡湯護心六要訣
心血管、三高患者注意　天冷泡湯護心六要訣

健康醫療網

2021-12-18 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據中央氣象局氣象預報資料顯示，天氣明顯轉變，鋒面通過後冷空氣南下，這波冷空氣的強度接近大陸冷氣團，北部及東北部明顯轉涼。假日冷颼颼的天氣，許多人會選擇使用振興5倍卷去泡湯，放鬆紓壓、解除疲勞、暖和身體。如有心臟血管疾病的病人不宜泡湯，若想泡溫泉最好先諮詢個人醫師，國民健康署提供健康泡湯六要項，讓大家都能健康享受泡湯樂趣，若有心血管疾病及三高者要特別留意後三項:

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1.     短時間：天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘。

2.     慢起身：泡溫泉會導致血管擴張，造成血壓下降，因此，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。

3.     多喝水：泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯中間水份流失太多造成體內缺水。

4.     避飯後：酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，容易導致心臟難以負荷，造成心肌梗塞、中風等意外，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。

5.     看水溫：糖尿病、高血壓、高血脂病患在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不可一下冷水，一下熱水，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風。糖尿病患者由於感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫，避免燙傷。

6.     揪團去：有三高、心血管疾病民眾要攜帶健保卡與緊急用藥，泡湯最好有親友陪同，避免單獨泡湯，以免發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時間。

天冷更要注意規律用藥及測量血壓

冬天為心血管疾病好發的季節，國民健康署吳昭軍署長提醒三高、心血管疾病患者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀等心臟病症狀，或是發生微笑-臉部歪斜不對稱、舉手-手臂無力下垂、說你好-說話不清楚等中風徵兆，保命要訣就是打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！



資料來源：健康醫療網 心血管、三高患者注意　天冷泡湯護心六要訣

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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