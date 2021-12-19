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張顯蓓在過往的臨床經驗中，發現渣男/女，都有一些共通的人格特質，在現代的人格理論中，可以將人類區分三大人格群：A型人格、B型人格與C型人格。其中B型人格，當中有四種屬性，分為「戲劇性人格」、「自我中心人格」、「反社會人格」、「邊緣性人格」，這些都是渣男/女最常見的人格特質。
張顯蓓解釋，渣渣通常很自我中心，但是內心極度空虛，伴有強烈的寂寞、孤獨感。在他們的內心裡，無法承受任何孤獨的狀態，也因此控制慾很大，非常擅於「操縱關係、操縱人，把人『工具化』」，張顯蓓強調，「人」對渣渣來說，就是要從中得到利益，得到實質上的性愛、金錢、社會地位、名聲，他們並不注重關係，甚至不知道什麼是「愛」，只想著什麼才是對我有實際的「利用價值」。
為何面對渣男（女） 總是難分難捨？
常常看見許多人長期被恐怖情人家暴，或是對方不斷劈腿，闖禍了還傻傻地幫忙收爛攤子，多方親友苦勸分手卻難分難捨、放不下，這種「愛到卡慘死」的行為，令人匪夷所思。張顯蓓表示，大多數都是女生會發現有這樣的情形。這是因為這些女孩子內在的自尊心低落、允許被他人操縱。尤其渣男很容易辨認出自尊感低的女性，進而靠近她、利用她。
張顯蓓接著說明，B型人格的外在表現通常是很有魅力的，他們通常擅長打扮、擁有很有利的人脈，因為他們會想很多方法經營自己的人際魅力，但探究他的感情世界卻是亂七八糟，正因他們沒能力建立親密關係。正巧，就像磁鐵一樣，自尊心低、沒自信的女孩子，很容易被這些人吸引，一上勾，就等著被渣渣操縱。
張顯蓓鼓勵，自尊感低落、自卑的女孩，要懂得「找回自己」，渣渣總覺得這些女孩很乖巧、很好使喚，也願意傻傻的給他們鼓鼓掌，正好符合渣渣總是需要觀眾捧他的「戲劇性人格」，而這些女性就是渣渣的「忠實觀眾」。
女孩要把自己找回來、看見自己的價值，以致於在關係中畫出「健康的界線」。例如今天要出去玩，渣男說想去找你就去找你，根本不尊重你的時間規劃；一個男人索求性愛照、影片，這是非常侵犯人權、隱私權的，張顯蓓強調，這樣的人可以開除了。若今天是有自我價值的女性，會堅定自己的安排，會維護自己的界線、安全、尊嚴與權益，不會允許對方說怎樣就屈服，練習拒絕、不被控制，自然會「看清看明」，並且等到「對的人」，且高自尊的人能夠尊重人我之間的差異，不會犧牲他人和自己的主體性，願意藉由溝通找出你我都舒適的相處方式。
華人社會教育文化 不慎養出各種渣男（女）
張顯蓓更感嘆，在華人社會的教育體制下，尤其對教養男生，都是以「功能化」取向，例如：「你今天要能光宗耀祖才有存在的價值，有些父母親很虛榮，常把小孩子拿來當炫耀工具。」萬一孩子沒有達到成績標準、沒有符合父母的期待，就會被打、被罵，導致很多童年創傷，長大以後，養成了B型人格，同樣對待周圍的人，只有交換、圖利、利誘，沒有能力與人建立「真實的關係」。
渣男/女知道自己的行為是偏差的嗎？張顯蓓以經驗分享，通常他們會覺得自己很痛苦，但他們從來沒有深深看見這是從小的人格養成，所以，這些人也會伴隨憂鬱症、躁鬱症、焦慮症，其實也是很可憐的。
張顯蓓奉勸，不應硬逼小孩子達成父母心中沒有滿足的願望，小孩子一出生，就應看待成「獨立的生命個體」，孩子也是活生生的人，要真心關心他們的內在。張顯蓓坦言，很多時候我們忙著生存、為五斗米折腰，卻沒有好好感受自己生而為人的價值，其實父母親為了養兒育女、賺錢養家是很辛苦的，也同樣生存在焦慮當中，但孩子畢竟還是活生生的「生命體」，並非為求生存的工具。
資料來源：健康醫療網 「渣」不分男女 心理師不藏私分享「渣渣辨識法」
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