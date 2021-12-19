Citroën C5 Aircross No.006 ---- 停車便利嗎？

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C5 Aircross 在前後保險桿中，共配置各自 4 個駐車雷達，可即時偵測周圍障礙物距離，透過音響及儀錶板的圖像來警示駕駛是否過於接近，實際使用時，系統的偵測算是靈敏且有效，本站也發現在 C5 Aircross 在前後保險桿側邊的接近輪拱處，也可見到車身同色烤漆的雷達蓋，研判應可支援自動同車功能，經查證原廠在海外有提供此項配備選項，帶來日後升級的可能性。
除了停車輔助雷達之外，C5 Aircross 也配置前後雙鏡頭，因此帶來 360 度環景駐車輔助系統，此套系統受限於雙鏡頭而非四顆或更多鏡頭的設計，而僅能透過記憶與模擬，來構成所謂的環景功能。當排入 R 檔或啟動相機時，會先見到 C5 Aircross 車側均為斜線圖形，直到開始前後移動，系統才可依據先前拍攝的影像，透過軟體運算來合成周圍畫面參考，然而此種環景並非即時，在實際停車時仍須特別留意，稍嫌不便。
不過 C5 Aircross 的前方駐車輔助系統及倒車顯影輔助系統，除了基本的即時影像監測外，也設計出正前後、前後上方及前後雙側的不同視角，便於在停車時自行切換而掌握周遭狀況，甚至可在車輛緩緩移動至接近牆壁時，自動改為俯瞰鏡頭，對於判斷距離來說確實更為輕鬆。整體來說，C5 Aircross 的停車感受還算便利，若能配置多鏡頭的環景輔助將更符合當代需求。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，因里程較短而在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。