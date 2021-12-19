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經健保大數據分析109年新透析病人前1年NSAIDs用藥情形發現，NSAIDs用藥異常病人（3個月內用藥天數超過30天）較用藥未異常病人會提早129天進入洗腎階段。
為提升腎病病人用藥安全，除建置電腦主動提醒非 NSAIDs(包含貼布、軟膏、口服)用藥28天內使用情形，也於摘要區提示中重度與重度慢性腎臟病人，提醒醫師儘量避免處方NSAIDs、顯影劑等具腎毒性藥物，及建議轉診至腎臟科評估腎功能及追蹤治療。
腎病用藥安全 強化三層防護
另外，加入用藥安全三層防護：第一層於摘要區靜態提示中重度與重度慢性腎臟病人，請醫師避免處方具腎毒性藥物；第二層於醫師處方時，電腦主動提醒該病人非類固醇抗發炎用藥(NSAIDs)28天內使用情形；第三層針對第3至5期慢性腎臟病人及透析病人，醫師處方NSAIDs逾一定天數進行提示。
保護腎臟功能、延緩洗腎 高風險用藥主動提示
此外，為更積極保護腎臟病人的腎臟功能，延緩病人開始進入洗腎，健保署今(110)年與腎臟醫學會、醫院協會、醫師公會及藥師公會攜手合作，將針對第3期至第5期慢性腎臟病人及透析病人，當醫師處方NSAIDs逾一定天數進行提示；預計於111年2月起推出「高風險腎臟病人NSAIDs用藥主動提示(API)」，估計每年約有22萬名病人受惠。
健保雲端系統 提供更完善照護
健保署李伯璋署長表示，健保署將持續突破框架彙集病人就醫資料，目前也規劃收載病人自費就醫資料，期望透過健保雲端系統協助忙碌的一線醫療人員，快速掌握病人完整就醫資料，提供以病人為中心照護，減少非預期藥物交互作用、重複處方與檢驗檢查，降低對病人的傷害及醫療浪費。
資料來源：健康醫療網 服用NSAIDs恐提早洗腎！ 健保雲端「三層防護」強化用藥安全
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