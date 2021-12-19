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服用NSAIDs恐提早洗腎！　健保雲端「三層防護」強化用藥安全

服用NSAIDs恐提早洗腎！　健保雲端「三層防護」強化用藥安全
服用NSAIDs恐提早洗腎！　健保雲端「三層防護」強化用藥安全

健康醫療網

2021-12-19 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】腎病醫療支出連年蟬聯健保花費首位，109年整體醫療費用達562億元，其中84%用於門診洗腎病人。為保護腎病病人的腎臟功能，避免因用藥而造成腎損傷，中央健康保險署「健保醫療資訊雲端查詢系統」推出腎病用藥安全三層防護。

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NSAIDs用藥異常　提早129天洗腎

經健保大數據分析109年新透析病人前1年NSAIDs用藥情形發現，NSAIDs用藥異常病人（3個月內用藥天數超過30天）較用藥未異常病人會提早129天進入洗腎階段。

為提升腎病病人用藥安全，除建置電腦主動提醒非 NSAIDs(包含貼布、軟膏、口服)用藥28天內使用情形，也於摘要區提示中重度與重度慢性腎臟病人，提醒醫師儘量避免處方NSAIDs、顯影劑等具腎毒性藥物，及建議轉診至腎臟科評估腎功能及追蹤治療。

腎病用藥安全　強化三層防護

另外，加入用藥安全三層防護：第一層於摘要區靜態提示中重度與重度慢性腎臟病人，請醫師避免處方具腎毒性藥物；第二層於醫師處方時，電腦主動提醒該病人非類固醇抗發炎用藥(NSAIDs)28天內使用情形；第三層針對第3至5期慢性腎臟病人及透析病人，醫師處方NSAIDs逾一定天數進行提示。

保護腎臟功能、延緩洗腎　高風險用藥主動提示

此外，為更積極保護腎臟病人的腎臟功能，延緩病人開始進入洗腎，健保署今(110)年與腎臟醫學會、醫院協會、醫師公會及藥師公會攜手合作，將針對第3期至第5期慢性腎臟病人及透析病人，當醫師處方NSAIDs逾一定天數進行提示；預計於111年2月起推出「高風險腎臟病人NSAIDs用藥主動提示(API)」，估計每年約有22萬名病人受惠。

健保雲端系統　提供更完善照護

健保署李伯璋署長表示，健保署將持續突破框架彙集病人就醫資料，目前也規劃收載病人自費就醫資料，期望透過健保雲端系統協助忙碌的一線醫療人員，快速掌握病人完整就醫資料，提供以病人為中心照護，減少非預期藥物交互作用、重複處方與檢驗檢查，降低對病人的傷害及醫療浪費。



資料來源：健康醫療網 服用NSAIDs恐提早洗腎！　健保雲端「三層防護」強化用藥安全

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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