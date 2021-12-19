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區長與慈院主任雙雙獲獎 功在社區照顧長輩
以十年主軸規劃的活動內容，除歷年相片回顧外，最大的亮點是「記得那一年、那一人」，與老朋友們的回憶大考驗，猜猜歷年來的主題、送出的紀念品，當年的浮光掠影彷彿也在眼前；大家在卡片上寫下對來年的祈福心願，每張都充滿對健康與平安的希望。
林國聲區長與臺中慈濟醫院社區健康中心主任陳慶元分別頒贈「功在社區」獎座，給臺中慈濟護理之家日照中心等廿五個單位代表，並留下大合照。潭子區健康營造協會執行長（嘉仁里里長）林瑞文，相伴社區長輩已十年，他說，感謝慈濟醫院十年付出，扮演領頭羊，每年為社區長輩用心辦理成果展，未來十年、廿年都會持續參與。
高齡84仍攜伴社區服務 服務人群為最大快樂
高齡八十四歲的梁震鎰，帶著太太一同投入社區服務，夫妻倆目前都是潭仔墘關懷協志工。他肯定社區協會成員熱心奔走，由慈濟醫院講座提供健康促進訊息，凝聚地方向心力，也認識更多更正確的衛教常識。他表示，即使有中風病史拿過病危通知單，仍以服務人群為最大的快樂，「要一直做到做不動」為止。
陳慶元主任指出，雖然因疫情限制，成果發表會縮減規模，但無限寬廣的心藉由視訊傳送，仍能傳達無遠弗屆的效果。十年歲月耕耘累積出的肯定，感恩社區的支持與配合；面對新冠疫情，未來十年會有新的願景與做法，以期繼續轉動愛的摩天輪。
資料來源：健康醫療網 耕耘33個關懷據點十載 臺中慈院展現高齡友善成果
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