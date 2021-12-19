Toyota Corolla Cross No.040 ---- 車門設計表現

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前門最大開啟角度達 60.9 度，加上 B 柱設計的相當挺直且開口大，因此上下車的寬闊感十足。首先在門把方面，Corolla Cross 採用常見的外拉式設計，其設置位置適中，拉動力道也設計得宜，車門開啟時具有分段設計，可依照停車的環境輕鬆調整開啟角度，不過厚重感並未像 Kuga ST-Line 如此鮮明。
車門開啟角度部分，據先前量測的經驗，前門最大開啟角度達 60.9 度，加上 B 柱設計的相當挺直且開口大，因此上下車的寬闊感十足；後門約有 64.6 度的表現，雖然開啟角度比前門大，但受到車頂自 B 柱向下傾斜的因素，同時開口設計較窄小，體型高大的乘客進出時仍需要注意頭部空間。
後門約有 64.6 度的表現，雖然開啟角度比前門大，但受到車頂自 B 柱向下傾斜的因素，同時開口設計較窄小，體型高大的乘客進出時仍需要注意頭部空間。車門作工方面，外框與內框都設有膠條，達到隔音、氣密與保護等多重效果，車門下緣也採用了全包覆式的設計，一來美觀、二來下方的溝槽設計可以降低褲子沾染髒汙的機率，上下車時也顯得更加從容。
車門下緣採用全包覆式的設計，兼具美觀與乘客沾染髒汙的機率。經過長時間體驗下來，囿於 SUV 的設定，進出 Corolla Cross 時肢體彎曲的程度往往會比較小，坐姿也較房車的座椅更自在，但因為車門體積較大，若下車時快速打開車門後，可能較容易與隔壁車輛或者物體發生碰撞，尤其是初次接觸 SUV 車款的消費者，在面臨新車轉換期需要留意的部分。
本週使用方面，Corolla Cross 主要作為編輯部公務車使用，同時因出差前往苗栗，約有 200 公里於台北市區行駛，剩餘距離為高速公路路段，總計行駛 347 公里後再度添加 32.95 公升的 92 無鉛汽油，換算後平均油耗約為 10.53km/L。
Corolla Cross 本週行駛 347 公里後再度添加 32.95 公升的 92 無鉛汽油，換算後平均油耗約為 10.53km/L。