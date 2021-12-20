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特企／路徒PLUS行旅站前館登場！全台最高景觀防疫旅館

▲路徒PLUS行旅站前館坐擁北市百萬美景！（圖／品牌提供）
▲路徒PLUS行旅站前館坐擁北市百萬美景！（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-20 11:45:25

本土疫情趨緩，春節返鄉人潮已讓國內防疫旅館供不應求，小鹿文娛集團與全民齊心防疫，宣布將旗下最新的館別「路徒PLUS行旅 站前館」轉做防疫旅館，於12月16日正式上線。「路徒PLUS行旅 站前館」位於台北市新地標基泰忠孝大樓內，是目前全台「最高」的防疫旅館，除了可以俯瞰台北車站、國立台灣博物館鐵道部、台北府城北門等懷舊建築古蹟，還可遠眺101、淡水河、松山機場、圓山飯店等百萬美景，白天夜晚景色各異，令人賞心悅目！

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新冠肺炎疫情爆發後，小鹿文娛集團已陸續將旗下「謙商旅．東門館」、「路徒行旅 中華館」、「路徒PLUS行旅 主題館」等館別投入防疫旅館行列，除了謹遵政府的防疫SOP外，也精心安排三餐、籌備各館活動，甚至推出防疫特色主題房（Switch爽玩房、漫畫主題房、飛輪健身主題房、線上健身課程及繪畫課程等等），獲得廣大好評。

農曆春節返鄉旅客激增，再加上國旅大爆發，防疫旅館量能嚴重短缺，因應需求，小鹿文娛集團決定讓旗下最新旅店品牌「路徒PLUS行旅 站前館」站上防疫的第一線，將於12月16日起投入防疫旅館行列，為全民防疫盡一份心力。「路徒PLUS行旅 站前館」提供「景觀小客廳浴缸房」、「淡水河景大床房」、「環市大床/雙床房」、「環河大床浴缸房」、「標準大床房」等多種房型，共127間客房，房內設有獨立衛浴及TOTO免治馬桶，更提供一房一WIFI及智能電視，讓民眾入住期間暢遊網路不受限，還能隨選HD電影看到飽！

更重要的是，旅館座落在台北市新地標基泰忠孝大樓的高樓段樓層，入住旅館除了將台北市的城市景觀、台北101、淡水河、松山機場、圓山飯店等美景盡收眼底；跨年期間在限定房型還能內眺望101煙火，一同倒數迎接2022年的到來！

目前以防疫旅館專案入住「路徒PLUS行旅 站前館」，房價只要$2,800至$6200／日（含三餐），春節等特殊假期無須額外加價，消費者也可依需求選擇「14+0」、「10+4」或「7+7」等方案，在全台最高的防疫旅館，與百萬美景相伴，度過返鄉的隔離期。

【路徒PLUS行旅 站前館 旅店資訊】

地址：100台北市中正區忠孝西路一段80號24-35樓

官網：https://reurl.cc/0xNN69
Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/RoadersPlusHotelTaipeiStation

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