特企／路徒PLUS行旅站前館登場！全台最高景觀防疫旅館

我是廣告 請繼續往下閱讀
農曆春節返鄉旅客激增，再加上國旅大爆發，防疫旅館量能嚴重短缺，因應需求，小鹿文娛集團決定讓旗下最新旅店品牌「路徒PLUS行旅 站前館」站上防疫的第一線，將於12月16日起投入防疫旅館行列，為全民防疫盡一份心力。「路徒PLUS行旅 站前館」提供「景觀小客廳浴缸房」、「淡水河景大床房」、「環市大床/雙床房」、「環河大床浴缸房」、「標準大床房」等多種房型，共127間客房，房內設有獨立衛浴及TOTO免治馬桶，更提供一房一WIFI及智能電視，讓民眾入住期間暢遊網路不受限，還能隨選HD電影看到飽！
更重要的是，旅館座落在台北市新地標基泰忠孝大樓的高樓段樓層，入住旅館除了將台北市的城市景觀、台北101、淡水河、松山機場、圓山飯店等美景盡收眼底；跨年期間在限定房型還能內眺望101煙火，一同倒數迎接2022年的到來！
目前以防疫旅館專案入住「路徒PLUS行旅 站前館」，房價只要$2,800至$6200／日（含三餐），春節等特殊假期無須額外加價，消費者也可依需求選擇「14+0」、「10+4」或「7+7」等方案，在全台最高的防疫旅館，與百萬美景相伴，度過返鄉的隔離期。
【路徒PLUS行旅 站前館 旅店資訊】
地址：100台北市中正區忠孝西路一段80號24-35樓
官網：https://reurl.cc/0xNN69
Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/RoadersPlusHotelTaipeiStation