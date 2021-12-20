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北醫附醫於1976年8月6日創院，今年受到新冠肺炎疫情影響，45週年院慶典禮改至今日舉行，包括臺北醫學大學董事會張文昌董事長、臺北醫學大學林建煌校長均應邀致詞勉勵，鴻海集團郭台銘創辦人也到場祝賀，並以三個感謝與一個祝福為主題，感謝北醫附醫團隊對母親的照護，以及對國內、史瓦帝尼邦交國的防疫所付出的努力，而北醫大與富佳生技共同開發唾液PCR檢測系統，對預防醫學更是一大進展。
院慶典禮特別邀請由北醫大教授群與北醫附醫醫師共同組成的踢踏舞團擔綱開場表演，團員長年專精於研究及醫療服務，此次為了北醫附醫45週年院慶，盼能透過踢踏舞「引爆青春」，展現不同以往的潛力與魅力。典禮中透過影片，邀請新冠肺炎確診病人分享於隔離病房接受醫療團隊身心靈照護的心情點滴，片中也感謝過去一年來社會各界的捐資與協助，陪伴醫院度過防疫時刻。
醫療團隊齊祝賀 全人醫療是目標
典禮特別介紹院內血友病、愛滋病防治、顱顏唇顎裂、兒童腫瘤、兒童腦麻、失智症等弱勢、罕見疾病的照護團隊以及投身偏鄉醫療、臨終照護及駐史瓦帝尼的醫療團隊，感謝他們充分展現「全人關懷、全心守護」的精神。最後並邀請於防疫期間透過線上演唱陪伴全院的音樂治療師團隊與院內醫師、營養師合唱歌曲「讓愛傳出去」，溫暖傳遞全場。
北醫附設醫院邱仲峯院長表示，一年前接下院長一職，即以「一間珍惜每個生命的醫院」為主軸，盼能以「全人醫療」出發，打造一間有溫度的醫院；為此，首創全人醫療篩檢量表(THSS)，住院病人入院後經由評估，可適時轉介社心靈團隊介入，讓醫療的層面由疾病治癒，擴大為心靈健康的層面。
關懷員工是首要 癌症中心新突破
回首過去一年，邱仲峰院長指出，除了強化病人心靈層面的關懷，他也重視員工的身心舒展與關懷，今年特別成立員工關懷中心，也重新打造院內餐廳與員工休憩場地，希望每一位員工都能放心、安心、暖心地在北醫附醫深耕發展。
對於癌症研究，臺北癌症大樓與精緻型質子中心將於2022年啟用，北醫附醫將以15個癌症團隊為基礎，提供跨團隊的癌症整合照護資源，並結合北醫體系資源，成為跨國際的癌症治療品牌，躋身癌症治療的國際重鎮。
資料來源：健康醫療網 北醫附醫45週年院慶 打造「珍惜每個生命的所在」
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