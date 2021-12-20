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品牌第二款純電房車　NIO ET5 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-20 13:55:40



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NIO (蔚來) 日前在中國大陸蘇州舉行的 2021 蔚來日 (NIO Day 2021) 發表全新純電動房車 ET5，當地建議售價 32.8 萬人民幣起 (約合新台幣 143.1 萬元起)，電池模組與 NAD 自動駕駛服務均需每月付費，預計 2022 年 9 月起展開交車。

外觀方面，ET5 延續 ET7 房車與 EP9 的輪廓，風阻係數為 0.24Cd，車頭配置分離式 LED 燈組，前葉子板加入攝影鏡頭，車頂前端整合 Aquila Super Sensing 感測元件，後方採用斜背式設計，但維持標準的房車式行李廂開啟方式，門把採用隱藏式設計，足踏 245/45R19 胎圈組，車尾搭載貫穿式 LED 燈組。車色部分，ET5 共有 9 款選項，其中淨空粉與雲初黃為 ET5 專屬車色。尺碼部分，ET5 的車身長寬高分別是 4,790x1,960x1,499 (mm)，軸距則為 2,888mm。

內裝方面，ET5 採用「第二起居室」為設計理念，座艙運用 Clean+ 環保織物材質打造，空調出風口採用隱藏式設計，車門具備電動吸附功能，鑰匙支援 UWB 技術，中控台配置 12.8 吋 AMOLED 螢幕，儀表板為 10.2 吋 HDR 式樣，搭配具備 AR/VR 技術 PanoCinema 的數位座艙，透過與 NREAL 共同開發的 AR 眼鏡可投影視距 6 公尺約 201 吋的顯示範圍，音響系統支援 7.1.4 Dolby 全景聲，氣氛燈可進行 256 色調整。

動力配置方面，ET5 在前後軸分別配置 150kW 及 210kW 功率的電動馬達，綜效輸出 360kW (約 483hp)，最大扭力 700Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.3 秒完成，搭配 75kWh 電池具備 CLTC 標準下 550 公里的滿電續航里程，搭配 100kWh 電池可達 700 公里，搭配 150kWh 電池則可達到 1,000 公里之譜。

NIO 計畫在 2022 年使中國大陸市場的換電站達到 1,300 座，也預計導入德國、荷蘭、瑞典及丹麥市場，2025 年前使販售市場達到 25 個。

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