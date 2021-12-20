視力模糊、變形、黑點早檢查！醫：慎防老年性黃斑部病變釀失明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
視力模糊、變形、有黑點？當心老年性黃斑部病變！
台北市立聯合醫院仁愛院區眼科部曾柏宸醫師表示，黃斑部病變成因繁多，老年性黃斑部病變只是其中一種，卻是引起50歲以上中老年族群失明的主因之一，患者的視力可能會漸漸模糊、出現視野中央暗點及視物變形等徵狀。
值得注意的是，由於人在同時使用雙眼的狀況下，通常視力受損的一隻眼，會受到另外一隻正常眼的輔助，因此即便已有異狀，患者往往不易察覺。建議平時可初步以「睜一隻眼、閉一隻眼」的方式觀察視覺有無發生變化，也可以透過阿姆斯勒方格表(Amsler Grid)定期自我檢視，如有疑慮應盡早就醫。
老年性黃斑部病變，影響的不只是視力！
曾柏宸醫師也指出，老年性黃斑部病變影響的不單單僅是眼部視力，隨著視力衰退，活動上也容易受到限制，甚至發生跌倒、碰撞等事故危險，而有老年性黃斑部病變者，因為年紀較長往往骨質狀況也不佳，若發生事故，骨折的風險相當高，將可能造成失能、久臥於床，萬一跌倒撞傷頭部，則有顱內出血、四肢癱瘓等更嚴重之風險，千萬不能輕忽。
另一方面，視力逐漸惡化甚至失明，對於患者的心理影響相當大，自然容易會有情緒的起伏，甚至自閉、焦慮、憂鬱、恐懼，也可能更進一步影響到腦部，出現腦部退化的情況，增加失智症發生的風險。
日前美國曾統計，發現民眾認為對身體影響最大的健康問題，依序為失明、失智、癌症、愛滋病、失去四肢、心臟病、關節疾病、失聰等，而「失明」就是其中之冠。正如同人們常說的「眼睛為靈魂之窗」，失去視力如同被關在籠裡一般，身心皆可能受到嚴重的影響。
老年性黃斑部病早治療，醫：拖久恐成永久性受損
曾柏宸醫師表示，若確診老年性黃斑部病變，應積極並持續接受治療，一旦延誤，治療效果會大打折扣，因為眼部受損位置結疤，並不像皮膚結疤會脫落，而是長存於黃斑部之中，造成永久性的視力受損。
在治療上，早期多以紅外線低能量雷射治療以及光動力療法等方式進行，相較於完全不治療，患者確實得以改善，不過效果不盡理想。近年來隨著醫學進步，現有眼內注射藥物治療可有效抑制脈絡膜血管新生，消除黃斑部水腫、清除出血，只要配合醫師規律的治療、定期回診追蹤，可延緩病況惡化，使視力獲得相當的進步，避免失明。
老年性黃斑部病如慢性病，案例已穩定治療十多年
曾柏宸醫師分享案例，日前一位喜好欣賞畫作的老先生因視力退化就醫，確診為老年性黃斑部病變，經積極治療獲得妥善控制，持續穩定的治療已十多年，而中間也發生過另一眼也出現黃斑部病變的情況，一樣獲得控制，後續雖然治療疾病難免有些不便之處，但得以持續欣賞畫作，並正常生活。
老年性黃斑部病變為慢性疾病，如同三高、糖尿病一般，需經過長時間的持續治療，一開始約為1個月回診治療一次，但若病情控制穩定可延長至2～3個月回診。
病患、照護、醫生三方擬策，更助治老年性黃斑部病變！
病情妥善控制的關鍵也包括照護者，照護者的支持及陪伴，對於老年性黃斑部病變患者而言相當重要。透過陪伴回診、鼓勵病友，不僅能降低跌倒等事故的發生，也有助撫平患者不安的情緒，促使病患積極接受治療，避免不安的心思影響治療使得病情惡化，有助於開啟良性循環。
而照護者也可以陪伴患者與醫師共同擬訂治療策略，讓病患了解身旁有親人支持、有專業協助，在病患、照護者、醫師三方共同擬定治療策略下，更有助病情穩定控制。
以上衛教資訊由台灣諾華協助提供
延伸閱讀
冬天大吃大喝恐「心血管疾病」上身？「糖心蛋」8大因子要小心！超商掃碼就能揪出潛在症狀
中年女頭暈查出腦動脈瘤！ 新血流導向裝置來助力