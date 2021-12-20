避免洗腎吃淡一點就好？醫指３重點更有助防範！

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５大常見洗腎疾病，高血壓、糖尿病占兩名！
顏宗海醫師首先說明，飲食習慣偏鹹，雖然確實會增加洗腎的風險，但並不是直接的影響，之所以民眾口耳相傳「吃太鹹小心洗腎」，最主要的因素在於，這般飲食習慣容易引起高血壓，而有此飲食習慣者，也常見整體飲食狀態不佳的問題，也容易引起糖尿病，兩者皆在常見的洗腎風險名單中，是容易引起腎臟病變的風險族群。
醫師指出，洗腎的風險族群當中，糖尿病和高血壓就占了兩名，其他也包括了腎絲球腎炎、腎結石、多囊性腎病等，這些疾病和遺傳也有所關聯，不過多半也包括了後天的飲食影響，如高血壓和糖尿病，若本身就有家族史又不控制飲食，風險自然就更高。
避免洗腎吃淡一點就好？醫：日常８風險都要留意。
值得注意的是，高血壓、高血糖及糖尿病、高血脂，三高彼此環環相扣，得一者也會容易得另外兩者，這些疾病的常見的共同風險，除了家族遺傳和飲食偏鹹，也包括了鮮少運動、不常喝水、身材肥胖、不吃蔬果等，且也不單只會引起三高及糖尿病。換言之，若要防範洗腎，這些都是需要注意的問題，而不單只著重在飲食口味。另外，若是引起高血壓及糖尿病等疾病，又不控制或未妥善治療，接下來就可能引起腎臟病變及其他併發症，恐怕就離洗腎的日子不遠。醫師提醒，飲食較為清淡是少了一個風險，但若飲食清淡卻暴飲暴食等，踩著上述其他的地雷，一樣有風險。
慢性病吃藥久了會洗腎？醫：不吃藥才會！
顏宗海醫師也特別提醒，面對高血壓、糖尿病等疾病，不少患者治療較為消極，認為藥吃多、吃久了會洗腎，這其實是個相當嚴重的錯誤觀念。以糖尿病來說，遵照醫囑、定期回診、妥善用藥、控制病情，可降低併發症發生的可能性；反之，若控制不佳，接下來就有可能引起各項併發症，當中包括腦血管病變、心血管病變、眼部病變、末梢血管病變等，腎病變也在其中，不吃藥、自行停藥等才是導致洗腎的重要風險因素。
值得關注的是，消極治療的患者，往往還是會想辦法自救，常見就從不明管道、親友建議等使用偏方、以民俗療法等方式自行治療，這恐怕不只延誤治療，還存在著原料不明等各種不可控的因素，恐引起傷腎、傷肝等各種其他問題，讓病情雪上加霜。上述兩者都是大忌，提醒患者應格外留意。
防洗腎關鍵不只在口味，３大方向更有助防範！
顏宗海醫師提醒，雖然現在醫療技術發達，洗腎不代表人生就黑白或者鐵定往生，邊洗腎邊出國玩、正常上班、生活的大有人在，但畢竟能避免則避免，防範的重點就不單僅限於自己是否吃的清淡，也包括了解相關疾病、留意生活各項風險，以及若真的出現疾病也要遵照醫囑妥善控制，如此才是真正有助避免洗腎最好的方式。
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