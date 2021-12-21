廣三崇光爆冷門奪經營權　要做零售業的台積電

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不過，外界對於第一大國際開發十分陌生。根據工商登記資料，第一大國際開發董事長為原島榮一、監察人為森川美彥，主要股東為「廣三崇光國際開發」與「桂亞國際」兩家公司，分別各出資13億元（43%）、17億元（57%）所成立。
同時，原島榮一也是桂亞國際董事長，而「桂亞國際」背後的出資人為「新橋投資」，屬於僑外資；另新橋投資董事長和監察人，亦是原島榮一與森川美彥。也就是說，這兩位日本人是台中高鐵娛樂購物城的關鍵人物。
只是，廣三崇光國際開發過去有一段黑歷史，即廣三崇光（SOGO）創辦人曾正仁，在2004年因掏空案被判11年定讞，發監前曾正仁帶著老婆潛逃到上海。正因為曾正仁的負面形象，引發市場質疑；為此，從未在媒體前受訪過的原島榮一，特地為此釋疑幾個關鍵問題。
揮別黑暗史 已由日方主導
原島榮一首先說明他來台26年，台灣已成第2故鄉，自廣三崇光的開幕籌備至今，一路從基層的協理做起，是引進台中第一個香奈兒、愛馬仕等精品品牌。至於森川美彥曾經在廣三崇光開幕時待過台灣，6、7年前又回到台灣，如今是公司的專業經理人，負責管理及招商業務。
原島榮一表示，廣三崇光起先由日本崇光與台灣曾氏家族，各占50%股份一同創設。後來日本崇光破產、退出廣三崇光股權，但當時的經營高層水島會長為履行台日雙方合作各持股一半的股權約定，水島會長特別安排友人「小野家族」接手投資。
小野家族在日本以印刷業起家的，其後成立控股公司，控股台中廣三崇光。在掏空案發生後，小野家族慢慢收購曾家股份，如今廣三崇光已由日方主導、持股71.3%。原島榮一和森川美彥皆是小野家族控股在台的高階經理人。
目前曾家仍然持股28.7%，原以曾正仁的哥哥曾正誠為代表，擔任廣三崇光董事；不過自2021年1月曾正誠因病過世，後續曾家就鮮少來公司，也未參與公司經營。
原島榮一直言，受疫情影響，廣三崇光2020年業績衰退，尤其2021年7月和8月的跌幅相當大，幸虧最近5倍券及周年慶的加乘效果，業績成長2~3成。不過廣三崇光的腹地不夠，想要營業額大幅成長有限。
原島榮一觀察，日本傳統百貨公司的營業額每況愈下，不到全盛時期的一半，但複合式購物中心的業績卻不斷成長，甚至翻倍。因此提議小野家族投資高鐵娛樂購物城，「有這麼大一片素地，在三鐵交會之處，又在繁榮熱鬧的大都市，在日本，根本是天方夜譚。」
台中高鐵娛樂城具備世界排名前10大百貨商場的各種條件，包括每年超過3000萬人次的人流條件、僅次於台北車站，他以大半輩子在百貨業的敏感度向小野家族保證：「絕對有機會成為零售業的台積電！」
第一大國際開發預估台中高鐵娛樂購物城首年的營業額可達350億元，投資200億元，預定自籌款1/3，其餘3/2銀行聯貸。目前現有資金有30億元，剩餘自籌款部分，將依工程進度逐步到位，且沒有規畫增加其他股東投資。原島榮一強調，「廣三SOGO有經營管理及絕佳規畫能力，公司沒有任何銀行貸款，也沒有任何負債。」
得標有預兆 相信神明加持
入境隨俗的原島榮一，很興奮地分享投標前的小插曲，還要求記者一定要加以報導。4月底他拿著投資計畫書、相關投標文件及祭品，去拜土地公，過程中忽然起了一陣風，投標文件一直自動翻頁、翻頁，彷彿土地公在審閱，連擲了3個聖杯後，他更深信這件事能夠成功。