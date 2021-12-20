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邁入零碳排量階段　Hummer EV 量產版正式駛出生產線

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-20 19:55:40

以軍用車身分重新包裝向市場推出的 Hummer，硬派的美式越野車的形象深植人心。而在 2010 年暫別市場後，母集團 GM 集團決定將以車款的方式重生，並在 2020 年 10 月正式發表亮相。受到疫情、停工等影響，經過一年多的時間 Hummer EV 首部量產車終於在位於底特律的 Hamtramck 工廠駛出。

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全新 Hummer EV 為首款採用 Ultium 平台打造的電動車，該平台未來也將會是 GM 推動更多電動車的基礎。Hummer EV 造型上彷若過去的 Hummer 車款，擁有相當剛硬的車身線條，前擋風玻璃的傾斜角度相當垂直，車尾配置具有 6 個功能位置的MultiPro 尾門、電動後擋風玻璃，完整承襲車款應有的粗曠風格。車頭採用細長的貫穿式 LED 燈組，未烤漆的保險桿造型相當粗壯，下方還搭配防撞護板設計，展現美式越野車的精隨。Hummer EV 也配備了大面積可拆卸式車頂，滿足戶外觀景需求。

考量越野需求，Hummer EV Edition 1 配備 18 吋鋁圈搭配 35 英吋的 Goodyear Wrangler All Territory MT 多用途全地形輪胎，提供 457mm 垂直障礙通過高度以及 610mm 涉水深度。若是這樣還嫌不夠用，官方也提供了 37 英吋的胎圈選擇，再透過主動式氣壓懸吊系統，再提高 149mm 的車身高度。

走進車內，整體的設計風格與外觀相呼應，利用大量的垂直線條營造出立體的粗壯風格，並擁有諸多的科技配備營造出前衛感。例如中控台標配了獨立式的 12.3 吋液晶儀表板與懸浮設計的 13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建 UltraVision 系統，透過車上攝影機提供 18 種不同的車輛角度，甚至有虛擬透視底盤監測系統，在越野時幫助車輛通過障礙物，而這套系統也可以觀測車輛的訊息，包括胎壓、俯仰角和側傾角...等等。

動力表現上，Hummer EV Edition 1 搭載 3 具電動馬達與 e4WD 四驅系統，綜效輸出約有 1,000hp ，峰值扭力上看 15,592Nm 之譜， 0-60mph 加速僅需約 3 秒即可完成。搭配 Ultium 鋰離子動力電池組擁有約 563 公里的續航表現，並支援 800V 直流 350kW 的充電功率，最短可以在 10 分鐘內提供 161 公里的行駛里程。除此之外，Hummer EV 還配有 Super Cruise 半自動駕駛輔助，可以在美國和加拿大的高速公路放開雙手行駛 322,000 公里，以及四輪轉向系統，提供 CrabWalk (螃蟹模式)，前後輪在低速時可以保持相同的轉向角度(最多 10 度)，因此可以斜向行駛，面對不同的地形更加從容。

隨著 Hummer EV 的推出，也意味著傳統講求大排量的越野車也走向轉型，逐步持續朝向零碳排放的目標邁進。

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