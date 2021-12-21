我是廣告 請繼續往下閱讀
該研究由加拿大西安大略大學研究者所進行，研究者以104名6至12歲孩子的父母為對象，其中有73名父母完成網路調查與一份評估其壓力水平和參與孩子活動的問卷，以了解新冠病毒大流行前與大流行期間孩子們使用螢幕的時間（包含看電視、使用電腦、智慧型手機或打電玩）和日常活動進行比較。結果顯示，在病毒大流行學校關閉期間，兒童每天平均花在螢幕上的時間將近6小時；研究中有些孩子每天使用螢幕的時間甚至高達13小時。
整體來說，兒童每天使用螢幕的時間較疫情發生前平均增加3.2小時；家長的壓力水平呈現中度到高度；相較於壓力為低/中等水平的父母，高水平的父母壓力與兒童使用螢幕時間增加有顯著相關。
培養孩子興趣著手 減少螢幕使用時間
身心診所院長吳佑佑表示，台灣臨床上也出現相同現象，本來父母可以控制孩子使用網路的時間，但疫情後許多事情都轉向數位化，像是課業學習、同儕聊天、朋友互動等，自然螢幕使用時間就會增加。建議父母從培養孩子興趣著手，增加他們可從事的休閒活動，例如跳舞、打球、閱讀、畫畫等，來幫助孩子減少螢幕使用時間，避免因限制幾分鐘關掉電腦/電視、沒收手機/平板方式與孩子產生摩擦。
父母學會三件事 避免孩子使用螢幕壞身心
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，家長可透過三步驟避免自己與孩子因螢幕使用而影響身心健康，首先「覺察」自己的壓力現況：釐清自己的壓力源，檢視壓力因素並擬定改善方法，如無法改善就調整自己去適應接受；其次「創造」親子一起做的事情，例如讓孩子成為自己的助手與同伴，共同分攤家務、一起做飯、一起運動。
最後，「規劃」螢幕使用時間可做的身體活動，像是看新聞節目時邀孩子一起站著甩手、抬腿、深蹲，有規則、計畫性地去執行，有助於紓緩壓力維持健康的身心。
資料來源：健康醫療網 你每天用多久3C？ 研究：父母壓力越大，孩子使用時間越長
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊