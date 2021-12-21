採用 DNGA 平台打造　全新大改款 Daihatsu Hijet 日本登場

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全新改款 Hijet 依舊維持方正的造型設計，但整體較上一代更有稜有角，車身尺馬也維持 3,395mm x 1,475mm x 1,890mm (長x寬x高) 的表現。內部承襲空間極大化的概念，仍是同級空間最大者，根據車型等級不同，中控台上方提供 1-Din 音響、6.8 吋或 9 吋觸控螢幕等。Hijet Cargo / Atrai 採用四人座設計，行李廂空間高達 1,275 公升，座椅具備多樣調整機能，可直接傾倒成為臥鋪，方便睡覺、工作或存放大件物品。值得一提的是 Hijet Cargo 擁有雙廂式的皮卡車型，車尾後方採用開放式的置物平台設計。Hijet Truck 則提供兩款高度不同的駕駛艙，搭配加長型駕駛艙“Jumbo”選配套件，座椅後面可額外的空間放置物品或工具。
安全裝備方面 Hijet 車系也不馬虎，原廠將 Smart Assist II 列為標準配備，透過單眼攝影鏡頭、雷射雷達及超音波感測器，提供車道偏離警示、碰撞預警功能、防撞輔助剎車功能、誤踩油門警示裝置、自動遠光燈調整、前方車輛起步通知功能等功能。其中，選配 LED 燈組也首度加入 ADB (Adaptive Driving Beam) 主動式遮蔽功能，在使用遠光燈時能夠偵測對向來車主動調整光型，確保雙向來車都有優異的夜間行駛視野。
動力表現方面，採用 0.66 升直列 3 缸/渦輪增壓引擎二種版本，前者輸出為最大馬力 46ps 與最大扭力 6.1kgm，而後者最大馬力為 64ps 與最大扭力 9.3kgm，均搭配 CVT 無段變速系統。而 Hijet Truck 則可配備 5 速手排與 4WD 系統，並且擁有差速鎖定功能。Daihatsu Hijet 早期曾由羽田機械及三信商事引進，中文名稱為好載，然而銷售量不算多，早已被人所遺忘。