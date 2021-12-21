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冬季溫補須注意　三種體質要小心

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冬季溫補須注意　三種體質要小心

健康醫療網

2021-12-21 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】天漸轉寒冷，冬至是天氣最冷的日子，民眾往往會選擇溫補藥膳，如麻油雞、薑母鴨、羊肉爐來暖胃養生，然而冬季的藥膳要注意什麼？什麼體質、類型的民眾適不適合吃呢？讓中醫師告訴您冬季的養生方法。

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衛生福利部台北醫院中醫科主治醫師賴博政醫師表示，台灣秋季氣溫下降較不明顯，但冬季會明顯變冷，尤其以北部地區更為明顯，若東北季風一增強，若有下雨，氣溫往往會驟降。因此，有些民眾會自行使用溫補食材做調理，但是並非所有體質的民眾都可以食用，在料理中加麻油、米酒、生薑、胡椒、荳蔻、茴香、辣椒、花椒等做調味時，食用時要特別注意。

麻油雞，薑母鴨，羊肉爐該如何選擇？　我適合吃嗎？

賴博政醫師表示，冬季藥膳偏於溫燥，食用後容易上火，不是每一類的民眾都適合吃，以下三類民眾就不適宜吃過於溫燥的藥膳當作進補。

1.      陰虛體質

陰虛體質是津液、精血等陰質較為缺乏，通常表現形體偏瘦，容易口乾舌燥，手腳心熱，眩暈失眠，腰痠耳鳴，潮熱盜汗，心情煩躁，午後顴紅，皮膚乾燥，舌頭暗深紅，嚴重時可見裂紋等症狀。

若自己屬於陰虛燥熱體質，就應該避免進食過於溫燥的藥膳，就像火上加油，讓身體處於更為乾燥的狀態，有可能出現面部痤瘡，解便不順等症狀，這類民眾就應該選清淡的藥膳，而非溫燥的食補。

2.      感冒發燒的病人

如果感冒發燒，身體正處於免疫系統過於亢進的狀態，人體的免疫系統正在和外來的病原對抗，此時胃口食慾不佳，溫補藥膳藥膳一般不好消化，進食後可能會造成飲食堆積，中醫稱為食滯，通常會出現肚子疼痛，口中有異味，泛酸水，食慾更差，或大便較微酸臭等症狀。

3.      容易便秘口破

一般來說，容易便秘、口破的民眾通常是火氣較為大，在食用溫補食材時須小心，麻油、米酒、生薑、胡椒、辣椒、花椒等調味料都屬於偏溫，食用過量容易加重原本的症狀，若要食用，就應注意不要混合三種以上的調味料。

百合冬瓜燉鴨肉　不易上火、利水除溼

賴博政醫師提供百合冬瓜燉鴨肉作為不易上火的食補，百合常見養陰的中藥材也是食材，百合性味甘微寒，歸心肺經，可養陰潤肺，清心安神。冬瓜偏甘涼，具有利水除溼的作用。

作法：取適量冬瓜去皮洗淨後切塊，百合洗淨後（鮮百合尤佳）備用。先將鴨肉切塊汆燙去血水後，將所有食材放入鍋中，加入2-3片生薑，以及足量水燉煮後即可食用。

（文／衛生福利部台北醫院中醫科主治醫師賴博政醫師）



資料來源：健康醫療網 冬季溫補須注意　三種體質要小心

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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