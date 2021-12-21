DFSK C31S / C32S 連袂於中國大陸上市

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C31S 為單廂雙人座配置，C32S 則為雙廂五人座配置，動力採用符合國 VI 排放標準的 SFG16C 直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 5 速手排及後輪驅動，最大馬力 120.7hp (90kW)，峰值扭力 158Nm，平均油耗約為 14.93km/L，極速為 120km/h。
尺碼與酬載機能方面，C31S 的車身長寬高為 4,855x1,670x1,980 (mm)，C32S 的車身長寬高為 5,165x1,650x2,000 (mm)，兩者軸距均為 3,200mm，C31S 的最大載重為 1,035 公斤，C32S 則為 745 公斤，C31S 的貨斗長寬高為 3,050x1,600x370 (mm)，C32S 則為 2,510x1,580x370 (mm)。
配備方面，C31S 及 C32S 在外觀部分擁有 LED 前方向燈，車色提供極地白與水晶銀共 2 款，足踏 175R14 胎圈組，座艙內導入 7 吋懸浮式多媒體觸控螢幕，高規車型提供皮質座椅、倒車顯影、多功能方向盤等額外配備。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興攜手具備重車組裝經驗的台塑汽車，共同與原廠合作開發，針對國人需求，推出一廂半穩發、雙廂大穩發 S2.5t 及單廂金穩發 S2.5t 共 3 款國產商用車。