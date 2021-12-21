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新台幣 219 萬元起　2022 年式 Land Rover Range Rover Evoque 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-21 19:55:40

台灣捷豹路虎近日推出 2022 年式 Land Rover Range Rover Evoque 車系，取消 2021 年式的 P250 SE (建議售價新台幣 242 萬元起)，新增 Bronze Edition (新台幣 232 萬元起)，原有的 P200 R-Dynamic S 建議售價降 1 萬來到新台幣 219 萬元起，而 P250 R-Dynamic SE 則漲 1 萬來到新台幣 262 萬元起。

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2022 年式 Range Rover Evoque 新增的 Bronze Edition 為英國原廠在今年 5 月推出的特別版車型，在外觀部分配備黑色外觀套件、科林斯青銅色對比色車頂、20 吋 5 輻 Style 5076 緞光深灰色專屬輪圈及全景電動天窗，車內則搭載雙環式數位儀表附數位顯示幕、打孔皮革方向盤附鍍鉻換檔撥片、檀木黑 Morzine 車內頂篷、專屬腳踏墊、發光式前車門鍍鉻門檻踏板及後行李廂發光式金屬門檻。

P200 R-Dynamic S 及 P250 R-Dynamic SE 受到晶片短缺影響，將原先配備的 12.3 吋數位虛擬儀表改為雙環式指針儀表附數位顯示幕，360 度 3D 環景輔助改為倒車攝影，ClearSight 對地視野與水深偵測則予以取消。P250 R-Dynamic SE 增加高階車室氛圍燈。

此前台灣捷豹路虎於本月才宣布 2023 年式 Defender 同樣受到國際間因 COVID-19 疫情影響原物料供應及運輸，加上晶片短缺，且該車在全球市場的市場反應良好，因此候車期也隨之拉長，如 Range Rover Evoque 車系也受到相同因素，而配合做出調整，預料將考驗市場的反應。

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