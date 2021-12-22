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迎接冬季呼吸道疾病感染高峰期來襲，我國公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗也已經開打，包含75歲以上未曾接種過23價疫苗之長者，及2-5歲尚未接種13價疫苗之幼童皆可受惠 ，然馬偕紀念醫院兒童感染科紀鑫主任提醒，除了成人容易感染的肺炎鏈球菌、流感，容易與家中幼兒交互感染之呼吸道病毒、水痘病毒等也都要特別小心。
眾多病毒當中水痘屬於傳播力很強的疾病，只要家中一人得到，其他未得過也未接種過疫苗的家人也非容易被感染到，其家庭二次侵襲率高達85~90%。如果以R0值說明，研究顯示新冠病毒原始株的平均R0值約為2.2~2.7 （一個受感染患者平均能傳染給約2個健康民眾），水痘可以達到10~12，麻疹更可高達12~18，傳染力很嚇人。
此外，水痘並非小朋友才會得，只要以前未得過或未接種過疫苗，都有感染機會，學校群聚感染幾乎每年都會發生，近年就曾發生師大、成功嶺群聚感染事件。成人及孕婦為水痘併發症的高危險族群 ，其中孕婦感染水痘可能會導致胎兒先天性缺陷，如果在產前五天感染，寶寶出生會有嚴重新生兒水痘的風險，容易導致肺炎、腦炎等併發症，需要特別小心防範。
接種兩劑疫苗，保護力更完整
依醫囑接種疫苗為最有效的預防方式之一，接種一劑水痘疫苗保護力約81%，兩劑可達到92%，接種兩劑保護力較完備，兩劑間隔4~8週(針對13歲以上之孩童)。除了1歲幼兒可公費接種一劑，13歲以上未接種過也未得過水痘的民眾，也建議依醫囑接種兩劑水痘疫苗；針對育齡婦女則建議在計畫懷孕至少一個月前依醫囑接種完畢兩劑水痘疫苗。而滿50歲則建議依醫囑接種帶狀疱疹疫苗 。
帶狀疱疹引發後神經痛痛不欲生，疫苗是最好的預防方式之一
帶狀疱疹其實就是所謂的「皮蛇」，據統計，一般大眾終其一生罹患帶狀疱疹的風險約為30% 。帶狀疱疹病毒會破壞神經造成嚴重神經痛，有病人形容比針扎還痛，甚至會痛到難以入眠 ，年紀越大後神經痛發生比率越高。因此，只要一確診就要在72小時內進行藥物治療，建議民眾若有病灶要及早就醫。而最好的預防方式之一就是依醫囑接種疫苗，建議50歲可以考慮接種帶狀疱疹疫苗。
成人得帶狀疱疹，慎防幼兒受感染引發水痘
另外要注意，家中有人得到帶狀疱疹，未得過水痘的其他成員要小心感染引起水痘。紀鑫主任表示日前收治一名不到一歲幼兒（還未接種水痘疫苗），就是因為奶奶得帶狀疱疹出現成群水泡，可能抱孫女而透過皮膚傷口接觸傳染病毒，孫女過十幾天才發病出現水泡，發燒一週未退而住院，期間皮膚傷口還感染金黃葡萄球菌（水泡破掉傷口容易引起繼發性細菌感染），住院五天才恢復。
和任何疫苗一樣，接種水痘疫苗或帶狀疱疹疫苗不一定能對所有的接種者產生保護作用。常見不良反應包括：注射部位不適、發燒、頭痛。如有任何醫療疑問，請務必洽詢專業醫療人員。
資料來源：健康醫療網 長幼同患病 一家雙頭燒 疫情降溫！預防水痘、皮蛇等高傳染疾病不能等
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