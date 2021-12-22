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近年來越來越多的文獻，在探討失智症的非藥物治療。針對非藥物的治療有哪些，國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯一一介紹：
1、認知刺激治療或認知復健
藉由日常生活中常使用的物品，或是輔助教具（如：七巧板，拼圖，手機App）進行認知訓練，讓長者能透過一些外在的刺激自己動手作，培養進行思考，減緩認知的退化，也讓長者培養日常生活獨立。
2、懷舊療法
透過回憶過去的生活經驗，過去家庭照片，誘導長者回憶並分享過往的經驗。另有團體的懷舊治療，透過團體中有組織的回想，各個長者發表自己的看法，增加人際互動，並提升信心。
3、音樂治療
音樂對生理跟心理助益良多，優美的旋律能夠降低焦慮，減輕壓力，更能促進心情愉悅，穩定情緒。失智症的長者，透過音樂治療，不論是被動地聽音樂，或是學習唱歌（從歌詞中加強語言的記憶），演奏簡單樂器（學習打拍子），對於認知及精神行為症狀都有很大的幫助。另外失智症長者多有睡眠問題，音樂治療也可提升睡眠品質。
多元輔助療法 對症下藥改善症狀
另外，還有像是芳香療法，動物輔助療法，及光照療法。廖品雯主治醫師強調，每個長者有不同的需要，必須根據個人的喜好及生活型態，找出最合適的非藥物治療方式。
為了多元照顧社區失智長者，國泰綜合醫院與鄰近敦煌里合作設置「大家憶起來」失智社區服務據點，目前社區據點規劃了系列活動，讓失智症長者參與，透過團體活動，來提升認知功能，減緩精神行為症狀。
資料來源：健康醫療網 失智症藥物治療效果差？ 專家解析「非藥物治療」防惡化
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