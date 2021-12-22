特企／公平待客最有心　新壽獲2021 CSEA卓越客服大獎

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顧客有各種需求，不同族類、年齡更可能在意不同的重點，新壽以社群經營的角度，建立生活化的互動與信任感，尤其在經歷全球新冠肺炎爆發及日前台灣疫情升溫三級警戒期間，顧客更容易產生社群的關注度，特別透過原創角色的可愛親和形象，推出各式主題展現，在特別日子獻上生日祝福、防疫關懷提醒、因應疫情的行政配套等，拉近與客戶的距離，一舉拿下2021 CSEA卓越客服大獎「最佳社群經營企業」。
新光人壽智能客服於2017年07月領先業界首家推出24小時智能客服機器人，2020年與時俱進推出「AI智能客服小新2.0」，同年5月再推出業務員專屬平台「Agent小新」，雙管齊下提供更優質的客戶服務，並於2021年陸續取得BSI國際服務標準驗證及多輪式對話商務建置、編輯等新型專利。「小新2.0」可有效預測客戶提問，大幅提升客戶問答辨識度與流暢度；保戶還能透過服務流程的引導，以自然聊天方式與小新互動，在規劃的情境中完成保單的各項查詢、交易等售後服務，體驗便利的自主服務。同時導入UI/UX互動體驗設計，打造全新操作介面，注入新元素、創造生命力，讓客戶感受到以客為本、耳目一新的服務介面，獲得「最佳智能系統應用企業」獎項肯定。
新光人壽積極善用科技，運用客服質檢系統萃取出客戶習慣（Habit）、客戶體驗（Experience）、客戶關注（Attention）、客戶關係（Relationship）及客戶時間（Time）等資訊，整合歸納出「客戶之聲」，以改善作業流程，精進客服人員職能與服務熱忱，並於今年（2021） 6月取得業界首家Inbound「客服質檢系統」新型專利，獲得主管機關肯定；另導入「BSI 國際服務驗證」標準服務流程，養成客服專員的「專業服務（Do Things Right）」，全力建構優質的客戶服務系統，展現高水準的服務品質，深獲評審青睞，獲「最佳客服系統應用企業」獎。
新光人壽各部門員工努力不懈，讓客戶能夠享有更安心、貼心、快捷與便利的服務，今後將更貫徹以客為尊，服務至上的信念，落實公平待客服務，展現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。