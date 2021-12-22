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糖尿病邁入洗腎「關鍵原因」曝光　醫籲：生活態度很重要

糖尿病邁入洗腎「關鍵原因」曝光　醫籲：生活態度很重要
糖尿病邁入洗腎「關鍵原因」曝光　醫籲：生活態度很重要

健康醫療網

2021-12-22 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】糖尿病患者未來會不會演變洗腎命運，關鍵在於生活態度！衛福部彰化醫院衛教中心個管師邱小佳提及，台灣每年新增的洗腎者有一半來自糖尿病患者，但其實若患者態度是正面且積極配合者，大部分都能有效控制糖尿病病況，不太會面臨洗腎命運，但若對於糖尿病置之不理，飲食未節制也不運動，恐怕很難遠離洗腎威脅。

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對糖尿病不以為意　最後面臨洗腎命運

一名罹患糖尿病近10年的賴先生，糖化血色素比正常人高出不少，原本服藥控制，但後續未定期服藥，惡化到得施打胰島素，但賴先生仍不以為意，加上飲食不節制又沒有運動習慣，近來竟發現已演變重度慢性腎衰竭，恐面臨洗腎，才讓他驚覺事情嚴重性。邱小佳個管師表示，賴先生因工作忙時常忘記服藥，後續又常忘了打胰島素，加上身體未出現不適，導致更降低賴先生的警戒心。

控制飲食配合運動　有助於控制血糖

另一名同樣罹患糖尿病近10年的江先生，起初施打胰島素控制，但在江先生努力監測血糖及飲食控制，並堅持每天運動2小時，2年後不僅改以藥物控制，至今的血糖仍控制穩定。彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡表示，糖尿病不僅可能造成眼睛病變、神經病變等，也會導致血管病變及影響腎絲球基底膜，造成腎臟病變，進而洗腎，但臨床上最常見就是患者因身體未有不適而不按時服藥，反而導致5至10年後出現洗腎等不良後果。

糖尿病患應正視病情　降低洗腎風險

在台灣糖尿病盛行率已超過11％，已成為新國病，尤其糖尿病與洗腎的重疊度越來越大，也因此糖尿病患者面對病情的態度就成關鍵。蔡旻叡主任呼籲，糖尿病患者除了固定服藥或施打胰島素，也得定期追蹤抽血報告及回診，重要是養成良好的飲食習慣，且藉由運動降低血糖濃度，唯有控制好血糖，才能降低洗腎風險。



資料來源：健康醫療網 糖尿病邁入洗腎「關鍵原因」曝光　醫籲：生活態度很重要

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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