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巧克力職人 莊凱宗Kevin
從小喜歡動手做，赴日學習甜點後一頭栽入巧克力的謎樣世界， 用心創造的每一顆巧克力，不但有寶石般的外表，更受到世界大獎肯定的味道。
宛如精品，低調簡約包裝下的莊式BONBON，每個身分可都是獲選世界巧克力大賽獎項加持，一點都不低調！透過日常觀察，將貼近生活的感動與風味包覆在0.1cm薄的巧克力外殼中，從內餡、色彩繽紛炫目的外表到包裝上的腰封，也都出自莊凱宗的精湛手藝。
每顆BONBON巧克力都擁有一個故事，像是獲得2020年世界巧克力大賽亞太區金獎的「二樓陽台」，是從老家陽台所發想出來的，結合灑落在陽台上的日光、媽媽最愛的九層塔盆栽、百香果等，與巧克力相結合，讓人一口咬下，腦海中立刻浮現出老宅、陽光的溫暖感動。
天馬行空的莊凱宗覺得吃巧克力應該是很有趣、很好玩的事情，不走傳統一整片巧克力bar的方式，特別打造薄薄的貓舌巧克力，有紅寶石巧克力、抹茶巧克力、白巧克力33%、馬達加斯加65%等口味，一盒就可嚐遍世界巧克力的滋味。
店家資訊
莊式巧克力專賣店
地址：新北市林口區文化二路一段160號
電話：02-2608-5206
FB：Chuang Chocolate 莊式巧克力專賣店
時間：週一至週四12:00-21:00，週五至週六12:00-20:00，週日公休
消費：2020~21世界獲獎BONBON 8入禮盒600元、糖漬橙片巧克力單入120元、16隻貓舌巧克力禮盒320元
這篇文章 甜蜜滋味｜彩色外殼下蘊藏絕妙好滋味 莊式獲獎夾心巧克力宛如精品 最早出現於 行遍天下旅遊網