我是廣告 請繼續往下閱讀
威而鋼，亦可稱西地那非，因其主要藉由放鬆或擴展血管來改善血流情形，故原先多作為心血管方面藥物。而後續研究發現，它在其他部位也有相似功效，其中最為人所知的就是作用於生殖器動脈，治療男性勃起功能障礙，不僅如此，後來發現威而鋼臨床上還能用於治療肺高壓。
因該藥對於血管及血流的明顯作用，科學家們近來也開始研究威而鋼是否可幫助因流向腦部的血流減少導致腦部損傷，進而引發之血管性失智症（Vascular dementia），該病是發生率僅次於阿茲海默症之失智症，而現在科學家們相信此藥也能同時改善阿茲海默症。
初步實驗成果公開 「這兩項」提供未來研究新方向
雖然阿茲海默症造成失智的根源尚未明朗，但根據至今相關研究已知，阿茲海默症患者腦中常伴隨大量異常蛋白質堆積，包含β澱粉樣蛋白及tau蛋白。隨著年齡增長，多數人都可能觀察到此現象，但阿茲海默症患者堆積量相較之下明顯更多，且一開始多堆積在腦中記憶形成區域，而後往其他區域蔓延，最終腦部全體皆受影響。
克里夫蘭團隊於此次研究中發現：
（1） 使用高劑量的威而鋼（高於一般人使用的劑量），進行人體組織切片研究發現，該藥有加強腦部神經突細胞生長，同時減少tau蛋白堆積的現象。
（2） 根據健保資料庫中針對藥物流行病學，長達六年且包含723萬以上個案之數據統計，使用威而鋼的患者相較從未使用者，罹患阿茲海默症的比例觀察到69%發生率的降低。
未來可能成為失智用藥？ 專家：正制定後續研究計畫
研究團隊領導人、克里夫蘭醫學中心Feixiong Cheng博士表示，此項研究成果非常激勵人心，但仍需要更深入的研究。Feixiong Cheng說：「因為我們的發現僅能提出使用威而鋼與阿茲海默症發生率之間的關聯性，仍有許多資訊需深究，目前也在擬定相關研究計畫，以及二期隨機臨床試驗，期望不久的將來，可證實威而鋼對於阿茲海默症患者的臨床效益。」
資料來源：
《Nature Aging》－Endophenotype-based in silico network medicine discovery combined with insurance record data mining identifies sildenafil as a candidate drug for Alzheimer’s
《BBC》Viagra may be useful against Alzheimer's dementia
《Alzheimer’s association》Basics of Alzheimer's Disease
資料來源：健康醫療網 威而鋼新用途？ 美研究：似能對抗阿茲海默症引發之失智
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊