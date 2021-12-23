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泌尿科與達文西手術權威．童綜合醫院研發副院長歐宴泉醫師表示，不同於子宮頸癌已經多年全面篩檢，攝護腺癌僅靠著自我健康意識與症狀檢查，新確診人卻不斷增長，但手術不穩定性帶來的「男性隱憂」，讓部分病人對治療卻步，漸漸拖延病情，增加治療難度與存活率。
歐宴泉醫師說明，早期攝護腺癌腫瘤仍侷限在攝護腺內部，約90%至95%病患都能近乎根治，目前主流治療方式多用手術去除病變部位，有良好成效；但攝護腺在骨盆腔深部，僅約核桃般大小，傳統手術方式不穩定因素多，手術後容易發生勃起與排尿功能異常，讓許多男性聽到手術就害怕。
達文西手臂提高手術精準度 精準麻醉OMT降低意外風險
達文西手臂已是攝護腺癌手術利器！歐宴泉醫師強調，達文西手臂具有傷口小與穩定性高特性，手術時可以精準切除腫瘤，大幅降低傷害正常組織風險，成功保留性功能與排尿正常機會非常高，如果再加上精準麻醉OMT，能讓手術安全更加有保障。
歐宴泉醫師提到，麻醉是手術非常重要一環！醫生會評估病患體重與年紀等條件，給予適合藥物劑量，但有時不免因體質或麻醉藥代謝速率不同，手術執行途中麻醉效力不如預期，讓病患出現甦醒跡象，肌肉不自主抖動，增加手術不穩定風險，有可能傷害到周邊神經或血管，精準麻醉就能降低相關危險。
2.7分鐘就能解除麻醉、恢復肌力 專用速效逆轉劑降低噁心嘔吐副作用
精準麻醉提高手術穩定性。歐宴泉醫師補充，精準麻醉OMT在手術過程中，透過精準的肌肉張力監測器能全程監控麻醉深度與肌肉狀態，當醫師發現狀況異常能立即處置，降低手術過程風險外，術後也會給予專用拮抗劑（麻醉速效逆轉劑），有別傳統麻醉逆轉劑，約50分鐘才能恢復肌力，專用拮抗劑僅約2.7分鐘就能有效果，快了傳統藥物82%。
歐宴泉醫師也說，傳統麻醉在等待病人甦醒時，醫師須評估呼吸器移除時機，有時判斷錯誤太早拔管，假若病人呼吸恢復不如預期，很可能會重新插管，使用速效逆轉劑，因肌肉恢復速度快，大幅減少誤判機會。同時，傳統麻醉容易有嘔吐與噁心副作用，精準麻醉OMT也能減少52%相關風險。
75歲病患身型微壯手術難 精準控制第2天就能下床
達文西手臂配合精準麻醉OMT，有效提升攝護腺癌手術品質。歐宴泉醫師說，臨床經驗中有1名75歲攝護腺癌病患，確診時病程在第2期，癌細胞已佔攝護腺約35％，雖然可以使用手術治療，但BMI約34身型微壯，下刀與麻醉都必須非常精準，藉由達文西手臂與精準麻醉OMT，病人在手術第2天就能下床走路，至今約1年多，沒有觀察到病情繼續惡化，治療成效非常好。
歐宴泉醫師呼籲，初期攝護腺癌幾乎沒有症狀，經常有病患不知道已有癌病變，在健康檢查抽血化驗後，才發現攝護腺有異狀，如果有排尿不順或夜間頻尿等困擾才確診，意味腫瘤已發展擴大壓迫周邊組織，大幅增加手術難度，當男性年過50歲，最好每年定期抽血檢查，才能及早診斷妥善治療。
資料來源：健康醫療網 不舉隱憂攝護腺癌讓人慌 精準麻醉與手術守護男性尊嚴
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