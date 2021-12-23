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戒菸五年還是又咳又喘？肺部恐已纖維化

戒菸五年還是又咳又喘？肺部恐已纖維化
戒菸五年還是又咳又喘？肺部恐已纖維化

每日健康-每日都做得到的健康

2021-12-23 16:00:45

每日健康

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戒菸許久卻不見咳嗽好轉、時有呼吸困難又帶有疲倦感，就要警覺肺部可能已經纖維化！一名退休的60歲男子，過去菸齡長達20年，因為健康因素而決定戒菸，至今超過5年，不僅咳嗽狀況越趨嚴重，簡單的身體活動也會感到喘吁吁甚至出現呼吸困難的現象，趕緊就醫檢查，才發現肺部已纖維化。所幸，在醫師建議下開始服用抗肺纖維化藥物並搭配醫院復健科的肺部復原運動，目前病情控制穩定，也讓他不禁感嘆，吸菸所造成的肺部傷害，戒菸後仍是不容小覷！

肺纖維化成因多元   嚴重者恐危及性命

收治該名患者的彰化基督教醫院林慶雄副院長表示，肺纖維化的原因可分為病因不明的特發性肺纖維化，以及自體免疫疾病相關的肺纖維化。所謂的肺纖維化就是肺部受到傷害後，在修復過程中產生結痂後而慢慢變硬，漸漸影響吸收氧氣和排出體內二氧化碳的功能，嚴重者不分靜態、動態活動，都有可能出現呼吸困難、全身無力等情況，若是持續惡化，一旦呼吸衰竭，患者最終則會走向死亡。

早期症狀不明顯   這群人定期肺功能檢測不可少

林慶雄副院長進一步指出，患者在早期雖然有咳、喘的症狀，卻不易與氣喘或其他肺部相關的疾病區別，除非長期觀察到自身咳嗽沒有好轉，甚至演變成呼吸困難，才會選擇就醫進行診斷。因此，建議有抽菸與長期有環境暴露問題的民眾，應定期做肺部檢查；此外，本身有自體免疫疾病的患者也應注意肺部纖維化的可能性，若是併發肺纖維化，只要與醫療團隊配合，接受藥物、肺部復健等治療照護，都有助於延緩疾病惡化，改善患者的生活。

及早治療是預後關鍵   控制肺纖維化病情不用怕

林慶雄副院長也提醒民眾，若有長期咳嗽沒有好轉的現象，一定要去尋求專科醫師進行相關的診斷，避免錯失治療肺纖維化的時機。確診肺纖維化的患者也無須過度害怕，透過抗肺纖維化藥物治療與做好日常保健，也能與疾病和平共處。

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