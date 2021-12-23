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吳慧中主任表說明，由心臟打出來的血液，往身體上升進行，再經行轉折進入胸腔，下降直行到腹腔。這上升行進的路徑即為「升主動脈」，轉折彎曲處即為「主動脈弓」，下降行進路徑即為「降主動脈」。一旦主動脈血管壁的內膜破裂，導致血液經由此內膜裂孔進入主動脈壁的內、中層間，即所謂主動脈剝離。
吳慧中主任解釋，該患者主動脈剝離長達約50公分，在升主動脈、主動脈弓、降主動脈進行複合式手術，關鍵在保住他的心臟，心臟保下來就能活命，至於往下的主動剝離要靠藥物、血壓控制和飲食改善來康復。
有三分之一主動脈剝離 到院前死亡
吳慧中主任提醒，約有三分之一主動脈剝離的患者到院前就死亡。主動脈剝離有兩類患者，其一是高血壓，長期抽菸、生活壓力的人，會讓血管內膜產生動脈硬化，血管壁失去彈性而變得脆弱，尤其天候突然變冷時，血管收縮而血壓飆高特別會造成主動脈剝離。
其二是先天性的結締組織疾病，例如馬凡氏症候群的病人，天生就是血管脆弱，年紀輕輕就有可能引發主動脈剝離。急性主動脈剝離也常發生於身體硬朗的人，別輕忽血壓的控制，身體如有胸痛、呼吸困難應趕快就醫。
資料來源：健康醫療網 「重量級」男子主動脈剝離 複合式手術救回變「型男」
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