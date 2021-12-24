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臺北市政府衛生局為提供更便利且安全的疫苗接種服務，規劃診所每週提供單一廠牌疫苗，12月24日至31日提供莫德納疫苗。北市衛生局提醒，12月24日起中央流行疫情指揮中心全面開放已接種第一劑COVID-19疫苗之民眾，可選擇不同廠牌疫苗完成第二劑接種，有混打意願的民眾可以選擇該種疫苗的特別門診完成混打接種。已完成二劑接種且間隔滿5個月之18歲以上民眾可接種第三劑（追加劑），建議優先選擇mRNA疫苗，包含莫德納（半劑量）、BNT（全劑量）或次單位蛋白質疫苗如高端（全劑量），以獲得充足免疫保護力。
洗腎及免疫不全及免疫力低下患者請洽原診治醫院接種第三劑（基礎加強劑）
北市衛生局提醒，12歲以上經醫師評估病情穩定之免疫不全及免疫力低下患者，除接種二劑外應再接種第三劑之基礎加強劑，以提升完整保護力，基礎加強劑以全劑量接種。基礎加強劑接種對象包括洗腎（血液透析）、正使用高度免疫抑制藥物者、器官移植患者/幹細胞移植、中度/嚴重先天性免疫不全患者、HIV陽性患者、正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者或其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，符合資格者請洽原診治醫院諮詢及進行接種服務。
12月29日前至臺北車站接種莫德納疫苗送百元禮券
北市衛生局於臺北車站提供COVID-19疫苗接種服務，至12月29日前每日下午1至8時提供莫德納第一、二劑，完成接種者可獲得百元面額禮券。北巿衛生局呼籲，尚未完成接種基礎劑～（第一、二劑）之所有在臺人士（不限身分本國籍、外國籍人士均可），18歲以上尚未接種第一劑或第二劑者（第一劑施打莫德納、BNT、高端滿4週、AZ滿8週），應儘速完成接種，另提醒民眾接種時請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（黃卡）及「健保卡」。
相關疫苗接種訊息可撥打防疫專線(02)2375-3782及1999市民熱線詢問，接種醫院訊息可至衛生局官網/新冠肺炎疫苗專區/重要訊息查詢（網址：https://reurl.cc/0xyymb）。
資料來源：健康醫療網 今日起第二、三劑全面開放混打 免疫力低下患者至原醫院接種「基礎加強劑」
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