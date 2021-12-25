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經新竹臺大分院眼科部林暄婕醫師詳細檢查，發現右眼視網膜上方有一馬蹄形裂孔，且合併有些許玻璃體出血，所幸及時就醫及轉診，尚未發生視網膜剝離，緊急安排視網膜雷射治療，成功拯救了趙先生的眼睛，並將趙先生轉診回到原診所，持續追蹤術後復原情形，以成功遏阻進展至視網膜剝離的嚴重後果。
飛蚊症 常見症狀有這些
林暄婕醫師說明，眼球中間有一團澄清透明如蛋清的膠狀物質稱作玻璃體，佔據眼球三分之二的體積。若玻璃體內出現懸浮物，影子投射到視網膜上，視線中就會出現許多點狀、線狀、蜘蛛網狀、浮游生物狀等不規則的影像，尤其是光線充足或背景為白色的情況下更為明顯，就是俗稱的「飛蚊症」。
視網膜裂孔治療 雷射是最佳途徑
林暄婕醫師指出，約有九成的飛蚊症是屬於生理性或退化性的，為自然老化或因近視、手術、受傷等因素導致較早出現玻璃體液化的現象；若因眼內出血、發炎、視網膜裂孔或剝離等病症產生的則屬於「病理性」的飛蚊症。
有些人除了飛蚊外，還感受到暗處出現閃電般的亮光，假使不幸扯出破洞便可能進展成視網膜剝離，影響視力；若裂孔型態為馬蹄狀又合併有玻璃體出血，更是視網膜剝離的高危險族群，若能及時就醫使用視網膜雷射治療將裂孔封鎖，便能防止視網膜剝離的產生。
雙向轉診守護健康 強化診所與醫院合作
新竹臺大分院新竹醫院參與健保署北區業務組的雁行計畫，與桃竹苗共126家醫療院所組成合作團隊，利用電子轉診平台共同推動雙向轉診，不僅能讓民眾節省更多候診時間，且能達到分級醫療，讓民眾能得到快速且最佳治療。
資料來源：健康醫療網 「雁行計畫」照顧靈魂之窗 雙向轉診強化跨院所照護
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